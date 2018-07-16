Представлен рейтинг самых долгослужащих автомобилей 1 16.07.2018, 18:33

На рынке есть модели, которые служат автолюбителям более десяти лет.

Представлен рейтинг самых долгослужащих автомобилей. Эксперты мирового автомобильного рынка провели исследование и составили рейтинг автомобилей, которые можно использовать более десяти лет. По словам специалистов, эти автомобили пользуются повышенным спросом у автолюбителей, передает innov.ru.

На первом месте этого рейтинга - Toyota Land Cruiser. Согласно статистическим данным, этот автомобиль служит своим владельцам до 10-11 лет. При этом автомобиль считается одним из самых надёжных.

На втором месте - Porsche Boxster, который пользуется повышенным спросом благодаря своей надёжности и качеству. По словам специалистов, автолюбители не меняют это авто до десяти лет. при этом было сказано о том, что это авто имеет один существенный минус – достаточно высокая стоимость.

На третьем месте - Ford Explorer, который автолюбители используют 9-10 лет. Автомобиль имеет достаточно большое количество преимуществ.

На четвёртом месте - Chevrolet Corvette со средним сроком службы 9 лет. по словам специалистов, это достаточно быстрый автомобиль за небольшие деньги.

На пятом месте - Toyota Avalon, срок использования которого составляет девять лет.