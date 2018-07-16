Итальянцы поведали, как санкции помогли белорусам 1 16.07.2018, 18:42

Беларусь существенно нарастила импорт в Россию после введения санкций.

Экспорт сельхозпродукции с маркой Made in Italy потерял более одного миллиарда евро с начала вступления эмбарго в силу, говорится в заявлении. Прямым результатом стало прекращение отгрузок из Италии в Россию, передает belmir.by.

Но к ним добавляется и косвенный ущерб из-за нанесения вреда имиджу продуктов с лейблом Made in Italy, ведь на российском рынке сейчас распространилась продукция, не имеющая ничего общего с Италией, говорят в Coldiretti.

В здешних супермаркетах теперь можно найти местные ненастоящие заменители оригинальных итальянских продуктов, от моцареллы и мортаделлы до пармезана и маскарпоне.

Причем производство аналогов усилила не только российская промышленность, но и другие страны, не пострадавшие от эмбарго, такие как Швейцария, Беларусь, Аргентина или Бразилия. Они нарастили импорт в Россию, утверждает Coldiretti.

На прилавках лежат скаморца, моццарелла, проволоне, маскарпоне и рикотта Made in Belarus, салями милано и горгонзола производства Швейцарии, пармезан и реджанито бразильского или аргентинского происхождения, сказано в заявлении.