Павел Северинец: Мы начнем широкую кампанию бойкота ресторана возле Куропат 1 16.07.2018, 18:51

Павел Северинец

Политик объявил ультиматум владельцам скандального ресторана.

Защитники Куропат готовы начать широкую кампанию бойкота ресторана «Поедем поедим».

Об этом сопредседатель оргкомитета партии БХД Павел Северинец заявил в прямом эфире «Еврорадио».

По его словам, если в среду владельцы ресторана «Поедем поедим» не дадут ответа, то начнется бойкот не только этого ресторана, но и других учреждений этих самых владельцев. В частности, следующим объектом Северинец назвал ресторан «Гранд Кушавель». Также планируется устроить бойкот поставщиков в эти учреждения.

Кроме того, защитники Куропат предлагают не выдавать шенгенские визы тем, кто причастен к этому скандалу.

В субботу Северинец объявил ультиматум владельцам ресторана «Поедем поедим»: он дал им три дня на то, чтобы свернуть работу учреждения.