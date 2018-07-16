В Москве прогремел взрыв, 12 человек травмированы
- 16.07.2018, 19:05
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16 июля в Москве прогремел взрыв в кафе на улице Авиационной. Все пострадавшие госпитализированы.
В Москве 16 июля прогремел взрыв в кафе, в результате которого пострадали 12 человек, сообщил в Тwitter мэр Москвы Сергей Собянин.
По информации мэра города, взрыв прогремел в кафе на улице Авиационной.
На месте взрыва в Москве работают бригады "скорой помощи", а также санитарные вертолеты. Все пострадавшие госпитализированы.
В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июля 2018 г.