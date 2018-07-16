В Москве прогремел взрыв, 12 человек травмированы 16.07.2018, 19:05

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16 июля в Москве прогремел взрыв в кафе на улице Авиационной. Все пострадавшие госпитализированы.

В Москве 16 июля прогремел взрыв в кафе, в результате которого пострадали 12 человек, сообщил в Тwitter мэр Москвы Сергей Собянин.

По информации мэра города, взрыв прогремел в кафе на улице Авиационной.

На месте взрыва в Москве работают бригады "скорой помощи", а также санитарные вертолеты. Все пострадавшие госпитализированы.