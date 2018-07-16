Путин о вмешательстве РФ в выборы в США: Я хотел, чтобы Трамп выиграл 6 16.07.2018, 19:28

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Президент РФ заявил, что в 2016 году желал победы Трампа на выборах в США.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2016 году желал победы Дональда Трампа на выборах в США, передает «Медуза».

«Я хотел, чтобы он выиграл, потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений», — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Трампом.

Путин также заявил на пресс-конференции, что «Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться» в американские выборы.

Переговоры с Трампом президент России назвал «успешными и полезными».

Трамп заявил, что отношения США с Россией никогда не были такими плохими, как сейчас, но они стали меняться к лучшему, когда начались его переговоры с Путиным.