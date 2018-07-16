Чистая прибыль белорусских предприятий сократилась на 23,9% 16.07.2018, 19:50

1,073

Опубликованы данные о финансовых результатах работы организаций в январе-мае.

Он охватывает крупные и средние организации так называемого реального сектора. В него не включаются показатели банков, страховых организаций, бюджетных и микро- и малых проедприятий без ведомственной подчиненности, передает belmarket.by.

В январе-мае 2018 года чистая прибыль реального сектора сократилась почти на миллиард рублей или на 23,9% и составила 3,12 млрд. рублей.

При этом выручка предприятий увеличилась на 17,9% до 87,44 млрд. рублей, а себестоимость – на 18,3% до 70,29 млрд. рублей. Рентабельность продаж уменьшилась с 7,7% до 7,5%.