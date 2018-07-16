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Трамп: Мы будем жестко конкурировать с «Северным потоком - 2»

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  • 16.07.2018, 20:01
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Фото: Sergey Guneev

Об этом президент США заявил на совместной пресс-конференции с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставляет за Германией право на принятие решения об участии в реализации проекта "Северный поток-2", заверив при этом, что американские экспортеры сжиженного природного газа будут жестко конкурировать с этим трубопроводом, передает zn.ua.

"Мы будем конкурировать... Я не уверен, что это в лучших интересах Германии. США будут и уже являются самым крупным государством по нефти и газу. Мы продаем СПГ и должны конкурировать с трубопроводом", - заявил американский президент в ходе совместного с президентом РФ Владимиром Путиным брифинга в Хельсинки в понедельник, 16 июля.

Трамп напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, дискуссия была довольно жесткой.


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