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В Минске в припаркованном такси обнаружили тело водителя

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  • 16.07.2018, 20:08
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Машина находилась в районе Партизанского проспекта.

В Минске в припаркованной машине такси сегодня обнаружили тело водителя, сообщила БелТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Машина была в районе пр.Партизанского, 19а. «Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 49-летнего мужчины, тело которого обнаружено сегодня днем в легковой машине на автостоянке. Мужчина работал водителем такси. По предварительной информации, автомобиль в данном месте находился в течение нескольких дней», - рассказала Марина Дранькова.

При осмотре следователем с участием экспертов следов насилия на теле мужчины не обнаружено. Для установления причины смерти назначена экспертиза.


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