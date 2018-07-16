Экс-министр обороны РФ женился на осужденной за махинации с активами Минобороны 12 16.07.2018, 20:19

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Анатолий Сердюков

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Анатолий Сердюков заключил брак с Евгенией Васильевой, которая была осуждена за многомиллиардные махинации.

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков заключил брак с бывшей высокопоставленной сотрудницей того же ведомства, которая была осуждена за многомиллиардные махинации, пишет «Белсат».

Васильева не только воровала, но и рисовала. Например, ее перу принадлежит портрет Александра Лукашенко.

Сам Сердюков покинул свое место из-за коррупционного скандала, однако до сих пор занимает высокие должности.

Романтика и деньги

Женой Сердюкова стала Евгения Васильева – бывшая его подчиненная, которая руководила департаментом имущественных отношений Минобороны России, пишет BBC. Ее имя стало широко известным после того, как в 2012 году было заведено так называемое дело «Оборонсервиса».

«Оборонсервис» – компания, которая должна была объединить непрофильные активы на балансе российской армии. Сообщалось, что Васильева по заниженным ценам продавала через эту компанию государственное имущество.

Одновременно пресса сообщала, что Сердюков и Васильева находились в романтических отношениях. Будто бы, когда к Васильевой пришли с обыском следователи, в квартире оказался министр обороны.

Наглость и искусство

Васильева отличалась желанием оставаться под вниманием прессы во время следствия и суда. Хотя в ее квартире, которая находилась в самом престижном районе Москвы, нашли килограммы ювелирных изделий, предметы антиквариата и миллионы рублей наличными, она вела твиттер, проводила персональные художественные выставки, выпустила сборник стихов.

«Доброе утро, друзья! Я поехала в суд!»

Фото с твиттер-аккаунта Евгении Васильевой

Кроме того, она начала петь и записала несколько песен, на одну из которых вышел клип. Конечно, делать это все она могла, так как не попала в следственный изолятор временного содержания – ее только поместили под домашний арест.

Васильева не только воровала, но и рисовала. Например, ее перу принадлежит портрет Александра Лукашенко.

Причем адвокаты арестованной добивались отмены и домашнего ареста, заявляя, что подсудимая может умереть с голоду, если не сможет ходить по магазинам. Также Васильева просила позволить ей ходить в церковь два раза в неделю на три часа, «чтобы получить утешение и помощь в трудной жизненной ситуации».

Загадочный Янус

Личность Сердюкова до сих пор вызывает полярные оценки в России среди военных и экспертов. С одной стороны, ему вменяют закрытие военных высших учебных заведений, сокращение количества офицеров, проходящих подготовку, увольнение многих старших офицеров, ликвидацию системы военной медицины и, конечно, коррупцию.

С другой стороны, его хвалят за решительные реформы, за то, что солдаты получили больше возможностей учиться воевать, так как контракты на хозяйственное обслуживание армии были отданы коммерческим учреждениям. Армия РФ получила более современное снаряжение, технику, в большей степени стала состоять из профессионалов, увеличилась доля подразделений постоянной готовности.

Российские солдаты без опознавательных знаков в украинском Крыму, 28 февраля 2014 года

Фото wikipedia.org

С именем Сердюкова иногда связывают эффективность российских войск во время войны в Грузии и оккупации Крыма.

Свои люди

Обыски у Васильевой состоялись в октябре 2012 года. Именно тогда у нее нашли 60 тысяч бриллиантов общим весом 19 килограммов. Через год ее, подсудимую, которая находится под арестом, сфотографировали в дорогих бутиках. В начале ноября того же года утратил пост министра Сердюков.

В 2015 году Васильева наконец была осуждена на пять лет колонии – по данным следствия, она нанесла российскому государству ущерб более чем на 3 миллиарда рублей. Однако в колонии она провела только 34 дня – поскольку попала под условно-досрочное освобождение.

Против самого Сердюкова завели тогда уголовное дело за халатность. Сам он от предоставления показаний отказывался, и очень быстро как «защитник отечества» попал под амнистию «до 20 лет Конституции». К тому же суд в итоге решил, что Васильева, пользуясь личным доверием Сердюкова, обманула его и вынудила продавать активы министерства по заниженным ценам.

В 2015 году Сердюков получил высокую должность в государственной корпорации «Ростех», а потом руководящие должности в ряде других российских государственных компаний.

Неравнодушный к живописи,

Хороший плохой человек

А.А. Навальный @navalny

Холст, масло

60х90

2014

Е.Васильева pic.twitter.com/cuggNyznaF — Евгения Васильева (@EVAHOMEALONE) 4 июля 2014 г.

Васильева сейчас довольно часто в своем Twitter делает перепосты сообщений российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального, портрет которого также нарисовала.