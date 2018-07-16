В столице появится новый мурал 1 16.07.2018, 20:43

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Фото: facebook.com/fintanmageeart

Минчан просят предлагать дома для росписи.

1 августа в рамках стрит-арт пленэра Urban Myths запланирован визит австралийского художника Финтана Мэги. Он станет автором нового мурала на стене одной из многоэтажек столицы. Минчанам же предлагают называть адреса домов, которые могли бы быть украшены новыми росписями, передает tut.by.

— Финтан Мэги — участник огромного количества международных проектов и мастер пронзительных фресок. Для его стиля характерна эклектика, включающая в себя как образы из повседневной жизни, так и неожиданные сюжеты. Художник любит подчеркивать необычайную природу того, что мы обычно не замечаем. Часто свой собственный опыт он пытается связать с более широкими социальными проблемами, — говорят организаторы пленэра.

Работы Финтана Мэги можно встретить в Киеве, Москве, Берлине, Эль-Пасо штата Техас, Португалии, Норвегии и других странах.

Сюжет для мурала в Минске художник разработает, когда приедет в столицу, на основе того, что увидит и почувствует. Визит Мэги запланирован на начало пленэра. Мурал, как планируется, украсит одну из многоэтажек во Фрунзенском районе. Сейчас идет сбор средств для покрытия расходов проекта.

Фото: facebook.com/fintanmageeart

Организаторы фестиваля уличного искусства Urban Myths ждут от минчан предложений, на каком из домов (независимо от района города) люди хотели бы видеть роспись. Условия простые: нужны стены с хорошим обзором в 5−12 этажей, желательно с гладким покрытием. Фото подходящих домов можно отправлять на почту: signal.streetart@gmail.com

Urban Myths — международный street-art пленэр. В рамках проекта художники из разных стран создают в Минске свои муралы на основе своих первых впечатлений от города и людей. Благодаря этому проекту в Минске появились такие работы, как «Девушка в вышиванке», «Человек без имени», «Живое сердце» и другие.