Брестчанин, плававший по лужам на надувном матрасе: Прохожие махали, автобус посигналил 1 16.07.2018, 21:30

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Фото: семейный архив

В воскресенье Брест снова накрыл ливень, но не всех горожан это расстроило.

Владимир и его жена Ирина придумали, как использовать непогоду, чтобы повеселить себя и соседей. Владимир — тот самый мужчина в бескозырке, который плавал по двору на надувном матрасе, пишет tut.by.

В воскресенье утром Ирина и Владимир только вернулись из Одессы. Уезжать от воды не хотелось, но дома их ждал сюрприз. Супруги легли отдохнуть, проснулись — и тут ливень. Через какое-то время выглянули в окно, а за стеклом свое море. Их двор и дорогу на улице Рябиновой сильно затопило.

Фото: vk.com/mamke_prived_peredaval

— В Одессе мы смотрели фото и видео первой части этого потопа. Смеялись, что можно было никуда не уезжать, а в Бресте плавать, — с улыбкой рассказывает о тех событиях Ирина. — Так и случилось.

А случилось следующее. Вечером в окно супруги увидели, что по двору «словно водные мотоциклы по морю» рассекают машины. Настроение у пары после отдыха было отличное, тут же вспомнили одесский разговор, надули двуспальный матрас — и в путь.

В путь, правда, отправился только Владимир. У «берега» его ждали дети, Ирина же осталась дома и для семейного архива с десятого этажа снимала на видео «путешествие» супруга. Параллельно камеры работали у соседей и прохожих. Кто из них выложил фото в интернет, собеседница не знает. Но в этом, уверена, нет ничего страшного.

Фото: семейный архив

— В детстве я любил пускать в лужах кораблики, а сейчас вырос, и сам на «корабле» отправился в плавание, — шутит Владимир. — Думаю, в эту непогоду я многих развеселил. Прохожие махали, автобус, который проезжал мимо, посигналил.

— В комментариях спрашивают: «Скорость не нарушали?»

— Нет, скоростной режим не нарушал, — смеется мужчина.

В понедельник Владимир сменил воду на сушу: последний день отпуска он проводит в гараже — чинит машину. За тем, как видео и фото с ним набирают популярность в соцсетях, наблюдают жена и дети. Сам мужчина об этом говорит скромно: «Это все не для славы, а для настроения».

Завтра Владимир уезжает в командировку, а мы спрашиваем у Ирины:

— А вы почему с мужем не поплыли?

— У Вовы смелости больше, — отшучивается жена. — Да и двоих нас на такой дороге матрас, наверное бы, не выдержал.

Воды, по оценкам Ирины, в тот вечер во дворе было по колено. К понедельнику от лужи не осталось и следа.

Весла, кстати, подарок мужу-рыбаку от супруги. 13 июля у Владимира был день рождения. Отмечали его на море, там же жена и презентовала ему тематический сюрприз. В воскресенье муж его и протестировал. В комплекте были еще ласты и маска. Но, шутит Ирина, их он опробует в настоящем водоеме.

Воскресное плавание Владимира продлилось минут двадцать. Греб он только рядом с домом — сто метров туда, сто назад, потом сначала.

— Устали?

— Нет, чувствовал себя прекрасно, — отвечает Владимир.