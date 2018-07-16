Видеофакт: Минск снова затопило 10 16.07.2018, 21:21

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Бары, расположенные в подвалах, строят «баррикады», чтобы спастись от воды.

В Минске на только что отремонтированной пешеходной улице Революционной опять потоп. В прошлый раз улицу затопило во время ливня в пятницу, 13 июля. И вот опять, пишет «Еврорадио».

Вода на улице стоит по колено. По словам сотрудников МЧС, которые прибыли по вызову одного из частных учебных заведений, работающих на Революционной, вода почему-то не сливается в канализационные люки, а наоборот, льется из них.

Будьте осторожны! Под водой на улице — открытые канализационные колодцы.

Бары, расположенные в подвалах, строят «баррикады», чтобы спастись от воды. На ремонт поврежденного оборудования потребуются большие затраты.