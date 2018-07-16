Минчане делятся фото и видео «поплывшей» столицы
- 16.07.2018, 22:04
В социальных сетях появляется все больше видео и фотографий с непогодой.
Прогнозы синоптиков оправдались, обещанные хляби небесные разверзлись, и на город в буквальном смысле хлынули потоки воды. В социальных сетях появляется все больше видео и фотографий с непогодой. «Онлайнер» сделал подборку лишь некоторых из них.
Все началось с мрачных и монументальных туч, которые наползли на город и поглотили его за полчаса.
То, что происходило в городе, в большинстве своем характеризуют одинаково — стена дождя.
Ливневка обновленной Революционной показала себя не с лучшей стороны.
Twitter-аккаунт МЧС напоминает: «Будьте осторожны за рулем, пешком тоже — под потоком воды можно не заметить сдвинувшийся люк, например. Не прячьтесь под одинокими деревьями, в случае ЧС звоните по номеру 101 или 112».
«Поплыли» и многие другие города страны. Вот, например, что происходило в Бресте вечером шестнадцатого июля.