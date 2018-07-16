закрыть
16 июля 2018, понедельник, 22:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Минчане делятся фото и видео «поплывшей» столицы

  • 16.07.2018, 22:04

В социальных сетях появляется все больше видео и фотографий с непогодой.

Прогнозы синоптиков оправдались, обещанные хляби небесные разверзлись, и на город в буквальном смысле хлынули потоки воды. В социальных сетях появляется все больше видео и фотографий с непогодой. «Онлайнер» сделал подборку лишь некоторых из них.

Все началось с мрачных и монументальных туч, которые наползли на город и поглотили его за полчаса.

То, что происходило в городе, в большинстве своем характеризуют одинаково — стена дождя.

#дождь#непогода#минск#беларусь

Публикация от Мария Музлова (@maria_maryselka)

#минск #погодкаблеск

Публикация от Kirill Kochegarov (@kochegarov.kirill)

#беларусь #минск #дождь #наводнение #2018

Публикация от ВиТаЛиК (@vitali778899)

Ливневка обновленной Революционной показала себя не с лучшей стороны.

Twitter-аккаунт МЧС напоминает: «Будьте осторожны за рулем, пешком тоже — под потоком воды можно не заметить сдвинувшийся люк, например. Не прячьтесь под одинокими деревьями, в случае ЧС звоните по номеру 101 или 112».

«Поплыли» и многие другие города страны. Вот, например, что происходило в Бресте вечером шестнадцатого июля.


популярное за неделю

Мнение

Карета превращается в тыкву
Карета превращается в тыкву Алесь Чайчиц, «Радыё Свабода»
Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников
«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич