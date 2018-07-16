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Брестское «Динамо» проиграло «Шахтеру» на глазах у Марадоны

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  • 16.07.2018, 22:44
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Солигорчане победили брестчан со счетом 3:1.

В матче 16-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" уступило "Шахтеру" (1:3), передает pressball.by.

ДИНАМО Бр — ШАХТЕР — 1:3

ДИНАМО-БРЕСТ: Гутор, Залеский (Нехайчик, 63), Веретило, Гаврилович (к), Филипович, Витус (Осучукву, 63), Каргас, Юзепчук, Милевский (Садовский, 75), Савицкий, Фамейе.

Запасные: Павлюченко, Борисов, Премудров, Седько.

ШАХТЕР: Климович (к), Рыбак, Кузьменок, Матвейчик, Бурко, Сзоке, Селява (Шимунович, 68), Эбонг, Каньяс (Бордачев, 90), Ковалев, Бакай (Лаптев, 73).

Запасные: Чесновский, Шибун, Сойри, Громыко.

ГОЛЫ: 1:0 — Савицкий (25). 1:1 — Кузьменок (32). 1:2 — Бакай (65). 1:3 — Лаптев (86).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Фамейе (16). Ковалев (54). Веретило (62).


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