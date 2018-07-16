Стоимость нефти марки Brent упала на 5% 16.07.2018, 22:48

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Фото: wiseGEEK

Цена на нефть начала резко снижаться с середины дня.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть североевропейской марки Brent в ходе торгов в понедельник, 16 июля, упала более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE, передает РБК.

Показатель начал снижаться с середины дня: на максимуме сентябрьский фьючерс на нефть Brent торговался на максимальном уровне $75,37 за баррель, но в 21:00 по Минску она упала до $71,53. Падение к закрытию торгов составило 5%.

Падение стоимости на бирже затронуло и североамериканскую WTI: ее августовские фьючерсы подешевели на 4,42% по сравнению с предыдущим днем, до $68,02 за баррель.

«Это очень похоже на продолжающуюся реакцию на потенциальное увеличение предложения [на рынке], — пояснил агентству Bloomberg глава международной сырьевой стратегии в канадском инвестиционном банке TD Securities Барт Малек. — Сочетание побочного эффекта увеличения предложения и потенциального снижения спроса в результате торговых проблем, которые мы фиксируем, побуждает людей принимать некоторые долгосрочные ставки на нефть прямо сейчас».

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила о том, что правительство США рассматривает возможность использовать свой стратегический нефтяной резерв, если ожидаемое увеличение производства нефти в мире не приведет к снижению цен. По данным издания, Вашингтон прорабатывает такой сценарий на фоне своего призыва к другим странам нарастить объемы производимой нефти. Возможность задействования нефтяных резервов рассматривают также и ряд западных союзников США, написала газета.

В начале июля агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили о том, что США обратились к ряду стран ОПЕК с просьбой повлиять на нефтяные цены и нарастить добычу углеводородов на 1 млн барр. в день. На прошлой неделе, 9 июля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала о том, что Саудовская Аравия приняла просьбу американской стороны и впервые после двухлетнего ограничения увеличила свои объемы добычи нефти.