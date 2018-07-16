В Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионаже 1 16.07.2018, 23:01

1,696

В США после встречи Путина и Трампа заявили о выявлении российского агента.

Минюст США в понедельник выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации, говорится в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, Бутина с 2015 года и, возможно, ранее в округе Колумбия и в других местах занималась конспиративной деятельностью в пользу правительств других государств, в первую очередь Российской Федерации.

Также отмечается, что она использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на политику Вашингтона.

Как сообщалось, американское Министерстве юстиции выяснило имена 12 сотрудников Главного разведывательного управления России, которые были причастны ко вмешательству в выборы президента США в ноябре 2016

Ранее офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список из 13 фамилий и трех организаций, которых обвиняют во вмешательстве в ход избирательного процесса в 2016 году. Главные обвинения выдвинуты против российского бизнесмена Евгения Пригожина и Агентства интернет-исследований, которое называют "фабрикой троллей".