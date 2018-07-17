МВФ предсказал России двукратное отставание от мира 17.07.2018, 7:53

Российская экономика – карлик по сравнению с развитыми странами.

Российская экономика продолжит расти вдвое медленнее, чем мировая, суля РФ дальнейшую потерю доли в глобальном ВВП, следует из апрельского прогноза Международного валютного фонда, сообщает finanz.ru.

По оценке МВФ, в текущем году ВВП России прибавит 1,7%, а в следующем - лишь 1,5%. Темпы роста в России окажутся на треть ниже, чем в развитых странах (2,4% и 2,2%) и более чем вдвое меньше показателей глобальной экономики в целом (3,9% на ближайшие два года).

Группа развивающихся стран, опередит России практически чем втрое - их рост МВФ оценивает в 4,9% в текущем году и 5,1% в следующем.

Темпы роста в РФ, по мнению экспертов фонда, будут низкими даже по сравнению с Восточной Европой, где ВВП увеличится на 4,3% в этом году и 3,6% - в 2019-м.

Положительный эффект от более высоких цен на нефть, которые по прогнозу МВФ составят в среднем 70 долларов за баррель Brent в ближайшие два года, "компенсируется воздействием санкций", говорится в докладе.

Главной угрозой для мировой экономики становится обострение торговой напряженности: оно может "подорвать настроения деловых кругов и финансового рынка, причинить ущерб инвестированию и торговым потокам", предупреждает МВФ.

Из-за вследствие введения дополнительных пошлин США и ответных мер других стран, "предпринимательское доверия снизится, а рост промышленного производства в мире может замедлиться до 0,5% к 2020 году, заявил главный экономист МВФ Мори Обстфелд, представляя прогноз в штаб-квартире фонда.

"Торговые барьеры могут сделать менее доступными пользующиеся спросом товары, нарушить глобальные цепочки поставок и замедлить распространение новых технологий, тем самым снизив производительность", - говорится в докладе МВФ.

Фонд призывает "урегулировать разногласия, не прибегая к введению таможенных пошлин и другим мерам по ограничению импорта".