Белорус сыграл на турнире в покер со взносом в миллион долларов 17.07.2018, 8:02

НИКИТА БОДЯКОВСКИЙ НА ТУРНИРЕ В ЧЕРНОГОРИИ

ФОТО: ДЭННИ МАКСУЭЛЛ, POKERNEWS.COM

На турнир в Лас-Вегасе записались самые сильные игроки мира.

Белорус Никита Бодяковский принял участие в покерном турнире The Big One for One Drop, для попадания на который надо было заплатить вступительный взнос в 1 млн долларов США, сообщает belmir.by.

Турнир проходит с 15 по 17 июля в Лас-Вегасе в рамках соревнований World Series of Poker 2018. На него записались 27 человек, среди которых самые сильные игроки мира – Даниэль Негреану, Эрик Сайдел, Джастин Бономо и другие.

Это и неудивительно, ведь The Big One for One Drop предлагает крайне внушительные призовые. За первое место причитаются 10 млн долларов, за второе – 6 млн, за третье – 4 млн, за четвертое – 2,8 млн, за пятое – 2 млн.

К сожалению, белорус выбыл из турнира, не дотянув до финального стола. В первый день он держался примерно в середине таблицы, но через пару часов после начала второго лишился всех фишек, заняв в итоге 18 место.

The Big One for One Drop знаменит тем, что является турниром с самым большим вступительным взносом и самыми крупными выплатами призовых в истории покера. Так, в 2012-м победитель получил сразу 18,3 млн долларов.

Интересно, что определенный процент от каждого взноса сразу же поступает на счет One Drop – благотворительного фонда, обеспечивающего чистой водой неимущих из разных стран. В нынешнем году, например, это было 8 процентов.