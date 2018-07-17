«Вложили втрое больше, чем планировали. Муж за два года стал седым» 15 17.07.2018, 8:56

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Как белорусу купить дешевую квартиру у моря и не разориться.

Пока в Минске льют дожди, в южных странах высокий сезон, с ветки можно срывать спелые мандарины и чилить на морском побережье с коктейлем в руках. А когда встречаешь расценки на жилье в пешей доступности от пляжей, то просто отказываешься понимать себя: кажется, продав минскую квартиру, можно купить целых две у моря. Журналисты onliner.by изучили стоимость жилья на морских курортах, постарались обнаружить все подводные камни и выслушали рассказ минчанки, которая потратила €150 тыс. на бунгало в Испании.

Испания: квартиры-фейки за €15—20 тыс.

Судя по объявлениям, квартиры на побережье Коста-Бланка (провинция Аликанте, Испания) стартуют от €15 тыс. За эти деньги якобы можно купить жилье в 3 километрах от пляжа. Фотографии кажутся честными, но со слов специалиста по зарубежной недвижимости минского агентства Business House Олеси Недвецкой, скорее всего, сфальсифицированы.

— Благодаря таким объявлениям все считают, что недвижимость в Испании продается за копейки. На месте же может оказаться, что цена неактуальна, фото экстерьеров не соответствуют действительности или объект уже продан, зато в наличии есть другие варианты с более реальными ценами и характеристиками. Ну и понятно, что если такая квартира существует, то она уж точно не подойдет для сдачи в аренду.

По словам Олеси, цены на ликвидное жилье в Испании начинаются от €40 тыс. за студию, но это продукт редкий и, как правило, не от застройщика. Квартиры-студии в проектах нового строительства встречаются редко и стоят дороже: могут обойтись и в €80 тыс. в зависимости от местоположения.

Но есть и хорошие новости. Испанские банки предоставляют нерезидентам (в том числе и белорусам) кредиты под 3—4% годовых сроком до 25 лет. Окупаемость испанской квартиры у моря может быть значительно выше, поэтому некоторые инвесторы поступают так, как минчанка Алена (имя изменено). Три года назад она за €137 тыс. построила бунгало в испанской провинции Аликанте и за счет его сдачи в аренду выплачивает кредит и отдыхает в Испании сама. Правда, этот доход нельзя назвать пассивным.

— Я люблю отдыхать в Испании, у меня там сестры живут, и я знала, что там есть доступные кредиты для нерезидентов, — рассказывает наша соотечественница. — На руках у меня было всего €20 тыс., и я рассчитывала ими ограничиться, взять кредит, а дальше обслуживать его за счет сдачи в аренду. Но все пошло не по плану, я купила жилье, которое было мне совершенно не по карману, и заплатила за него в два-три раза дороже, чем планировала. Это строящееся бунгало в 15 минутах ходьбы от моря, рядом с соленым озером.

Бунгало стоило €137 тыс. Из них €100 тыс. я взяла в кредит под достаточно высокий процент — 4% годовых. €37 тыс. должна была выплатить своими силами, и еще порядка €20 тыс. ушло на дополнительные расходы: налог на покупку недвижимости, НДС, нотариус, оформление и так далее. В этой покупке было очень много авантюры. Честно говоря, мой муж за два года поседел, хотя эта покупка вообще не затронула его финансово.

Мне очень повезло, что застройщик уложился в сроки, потому что я сдала бунгало, еще не имея ключей на руках. Мне нужно было, чтобы недвижимость сразу вошла в работу и начала себя отбивать, чтобы я ни копейки не потратила на кредит и дополнительные расходы. Я даже не смогла там ни разу переночевать. Мне дали ключи и сказали, что у меня есть право первой ночи. За эту ночь я купила всякую мелочовку, чтобы интерьер казался обжитым и чтобы жильцы ни в чем не нуждались.

Ежемесячный платеж по кредиту составляет порядка €500, и мне их выплачивать еще как минимум 20 лет. Жилье я сдаю сама и сама общаюсь с клиентами. Пока мое бунгало сдается в аренду, я живу в Беларуси, а за его сохранностью и чистотой следит человек, которого мне порекомендовали. Его услуги не являются статьей расходов, поскольку уборку номера оплачивают жильцы, она прописана в объявлении отдельным пунктом.

Вместе с тем это отнюдь не пассивный доход. Далеко не каждый может позволить себе заниматься этим так интенсивно, как я. Нужно иметь много свободного времени, отлично владеть иностранным языком, мессенджерами и в любое время отвечать на звонки. Благодаря этому 96% года бунгало не пустует. Я сдаю его на сутки, а не на длительный срок, и далеко не по самой низкой цене — €120—140. Часть уходит на выплату комиссии интернет-сервисам, часть — на кредит, а часть — на мой собственный отдых. Я провожу в Испании около трех месяцев в году, главным образом сентябрь — октябрь. Другого дохода бунгало не приносит.

Батуми, Грузия: квартиры в новостройках от €17 тыс., но можно угодить в долгострой

Черноморский курорт Батуми сейчас активно застраивается жильем, а оно, в свою очередь, активно рекламируется среди белорусской аудитории. Но рынок новостроек здесь молодой и еще не прошел путь от «Дикого Запада» к цивилизации. Минус состоит еще и в том, что пляжный сезон в Грузии длится с июня по сентябрь, а стоимость «коммуналки» в зимние месяцы может доходить до $120.

Начнем с новостроек, далеких от готовности. Одно из самых дешевых предложений — Horizons Club в 50 метрах от моря, но без вида на него. Судя по сайту застройщика, стоимость квартир здесь стартует от €15 737. На самом деле жилье по таким ценам уже продано, самое недорогое из актуальных — студия-пенал с единственным окном и площадью 26,9 кв. м.

Цена при условии стопроцентной оплаты — €17 351. С рассрочкой до марта 2019 года будет дороже — €18 158. Отдельная статья расходов — отделка: в квартире от застройщика не будет даже черновой. Правда, можно поручить ему же ремонт под ключ, доплатив по $350 за каждый «квадрат», но в этом случае проект получится отнюдь не таким бюджетным.

Строители сейчас работают над монолитным каркасом 5-го этажа, хотя дом начали строить в апреле и планируют закончить к декабрю. Успеют ли? Судить трудно. Однако в портфолио застройщика есть готовый проект, фото которого не уступают рендерам.

В почти готовых проектах цены существенно выше. Возьмем для примера жилой дом Red Line, что в километре от побережья. Он будет сдан в конце лета, и актуальные фото — тому подтверждение. Вот только, согласно сайту, его должны были достроить еще год назад. В ответ на вопрос, почему сроки затянулись, консультант предпочел промолчать. Самая дешевая из непроданных квартир в Red Line имеет площадь 64 кв. м и продается за $36 тыс.

Дом Next Orange сейчас тоже достраивается, в наличии есть квартиры от $21 тыс. Застройщик собирался сдать его в июле, но перенес окончание строительства на конец октября, причем объяснил задержку тем, что дому во время стройки решено было добавить два лишних этажа. Примечательно и то, что в общую площадь квартир, по грузинской традиции, включили балконы безо всяких понижающих коэффициентов.

Северный Кипр: почти идеально, если не считать его статус

На Северном Кипре проблем с погодой нет: пляжный сезон здесь длится с мая по октябрь, «коммуналка» забирает всего $27—33 в месяц, цены на жилье ниже, чем в Минске. Но инвесторы относятся к ТРСК с осторожностью. Дело в том, что Северный Кипр образовался в 1983 году, после оккупации побережья турецкими войсками. Это государство до сих пор не признано мировым сообществом, хотя де-факто является автономным. В итоге ваш дом или вилла могут быть построены на спорной земле греков-киприотов, которые были вынуждены ее покинуть в 1970-е и могут заявить свои права в будущем. Кроме того, при наличии в паспорте штампа о въезде в Северный Кипр вы не сможете законно попасть на территорию Республики Кипр.

Готовые трехкомнатные апартаменты общей площадью 78 кв. м в 1300 метрах от песочного пляжа здесь можно купить за $58 тыс.