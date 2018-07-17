Путин и зонтик 8 Лео Воронин

17.07.2018, 8:29

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Фото: AP

Великолепная картинка вышла.

В эпической ошибке с зонтом первое, что приходит на ум, — это что в данном случае проявилась хамская натура Путина. Полагаю, так оно и есть. И дело здесь не в пробелах воспитания или же в особенностях «дворового воспитания». Все могло быть гораздо хуже.

Путину не то, что не пришло в голову позвать под зонтик своих коллег или дать указание своему холую подержать зонтик над гостями. Вот, ради пиара он же возлагал цветы к вечному огню под проливным дождем, а здесь что-то «оплошал».

Все могло быть гораздо хуже. В его восприятии мира так в Лужниках проявлялась «высшая справедливость». Макрону он мог в этот миг припомнить то унижение, которое испытал «национальный лидер» на той пресс-конференции, на которой француз-выскочка окунул его фейсом в ночной горшок, сказав, что в России нет журналистов, а есть пропагандисты.

Хорватке досталось за «Слава Украине!» и за вылет российской сборной с ЧМ. Про друга Инфантино мстительный Владимир мог думать примерно так: «Извини, дружище, но не повезло тебе попасть под раздачу, дружба дружбой, а помокнешь вместе с этой парочкой.

А вообще, конечно, великолепная картинка вышла. Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но очень уж этот ливень похож на Знак, что отвернулась от стратега-многоходовочника удача. Просто банальный ливень так шикарно смыл весь выстроенный песочный замок «гостеприимной России» и ее великого галерного кормчего.

Кстати, ливни в буквальном смысле слова уже начали смывать и построенную на тяп-ляп инфраструктуру: тротуары, набережные, асфальт…

Лео Воронин