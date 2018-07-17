Как Лукашенко «спасал» стеклозавод «Неман» 6 17.07.2018, 9:12

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Три печальных итога.

Накануне произошло очередное громкое задержание. Силовики продемонстрировали, как автоматчики берут со взяткой в 2,4 и 1,2 тысячи долларов США директора стеклозавода «Неман» и одного из топов предприятия.

На форумах констатируют: «После 500-600 тысяч долларов мелковато как-то, но тенденция четкая: нет ни одного руководителя в Беларуси, который не берет взятки. Может надо Лукашенко не на футбол ездить развлекаться, а подумать о кадрах, которые назначает и согласовывает».

«Салiдарнасць», в свою очередь, вспоминает, как Лукашенко работал в конкретном направлении.

Как Лукашенко взялся за спасение завода

В 2002 году был подготовлен проект о создании на стеклозаводе «Неман» в городе Березовка Лидского района совместного предприятия с немецкой компанией. К огорчению как белорусской, так и немецкой сторон Министерство архитектуры и строительства идею не поддержало, писала «Экономическая газета».

Причину отказа чиновники объяснили так: мол, получится, что на СП будет высокорентабельное производство с высокой зарплатой, а рядом будет старое производство, которое будет влачить жалкое существование. И поэтому в городе может произойти социальный конфликт.

Ситуация на «Немане» только ухудшалась. В 2005-м завод вынужден был посетить Александр Лукашенко. Состояние предприятия на тот момент оказалось таким: большие задолженности по платежам в бюджет, проблемы со сбытом, переполненные склады.

2005 год.

К главе государства обратились за помощью, попросив реструктуризировать долги и выделить новые кредиты. Лукашенко, конечно, на это согласился: «Сейчас главное спасти завод, спасти коллектив».

При этом он потребовал ввести на предприятии строжайшую дисциплину и пригрозил: «Просто так вы не получите ни копейки. А когда увижу, что у вас будет что-то получаться, то и поддержка вам будет оказана соответствующая».

На деле стеклозаводу довольно быстро предоставили льготы, субсидии, кредиты. На протяжении десятилетия огромные деньги вкладывались в модернизацию. В 2016 году газета «Вечерний Гродно» писала, что только создание цеха по производству стекловаты обошлось в 63 млн евро.

Спустя 13 лет. Итоги

В каком же состоянии легендарный стеклозавод «Неман» находится теперь? Имеющиеся данные вынуждают осознать три неутешительных итога действий властей.

1. Модернизация себя не оправдала, предприятие в глубочайшем кризисе.

Недавно журнал Комитета госконтроля сообщил: проведенная в 2006-2015 годах масштабная модернизация стеклозавода «Неман» себя не оправдала. Предприятие, использовав серьезные инвестиции, не только не смогло заработать необходимые финансовые ресурсы для стабильной работы, но и продолжает наращивать долги. А часть закупленного оборудования простаивает.

По данным «Салідарнасці», на предприятии существуют проблемы с простоями и выплатами зарплат.

2. Количество работников сократилось более, чем в два раза.

В 2005 году модернизация затевалась главой государства во имя спасения коллектива. На тот момент на «Немане» трудилось порядка 4 тысяч человек. Сегодня на предприятии числится около 1,5-1,7 тысяч.

3. «Неман» продолжает высасывать бюджетные деньги.

Стеклозавод не в состоянии расплатиться с долгами. В июне правительство увеличило госдолю на ОАО на сумму ранее оказанной господдержки из республиканского бюджета — 10,5 млн рублей.

И конца бюджетной поддержки не видно. Телеканал ОНТ сообщил недавно: «Прогнозы не радужные – здесь считают, что за год заработают около 50 млн рублей. Только вот долги уже сейчас тянут бременем почти на 200. Расплатиться самостоятельно без поддержки вряд ли получится».

Стеклозавод «Неман» определенно является одним из ярчайших примеров неумелых действий чиновников, решивших, что они разбираются в бизнесе. Когда-то сюда отказались пускать частных инвесторов, затем вложили бюджетные деньги в модернизацию, толком не просчитав ожидаемый эффект.

В итоге у разбитого корыта остались и работники предприятия, и налогоплательщики. А ответственности никто не понес – у завода нет конкретного хозяина, а есть неумелый попечитель в лице государства.