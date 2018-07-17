Юрий Хащеватский: Лукашенко надо улететь в Гималаи 15 17.07.2018, 9:11

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Юрий Хащеватский

Именно он является автором самой коррупционной системы в мире.

По «делу медиков» в Беларуси проходит уже более 60 фигурантов, 37 из них уже задержаны. В субботу Минздрав заявил, что массовые задержания никак не скажутся на качестве медицинских услуг в Беларуси. Но так ли это?

Буквально в тот же день начальник ФСЗН Брестской области предложил законодательно разрешить белорусам болеть и находится на больничном не более трех (!) дней в году. И в ту же субботу, 14 июля, стало известно, что в минских аптеках стали исчезать лекарства.

Что на самом деле происходит с белорусским здравоохранением и как скоро мы почувствуем на себе последствия массовых чисток? На вопросы Charter97.org отвечает известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский.

- Для начала – почему возникло «дело врачей»? По своему звучанию это похоже на анахронизм, взятый из сталинского времени…

- В той экономической системе, которую выстроил и которой гордился Лукашенко, главными «коррупционерами» оказались врачи, инспектора ГАИ и учителя, которым приносят шоколадки или коньяк. Эти мелкие поборы в нашем обществе – результат перекосов в экономике, которые совершила власть.

Вспомните, какие зарплаты у врачей. Как они бегут из страны. Если они будут жить на одну зарплату – они просто будут нищими. Ситуативно этих людей к поборам подталкивает сама наша система «социальной справедливости». У нас в стране выстроена такая модель, в которой иначе просто невозможно существовать. Если ты не будешь этого делать – ты будешь белой вороной и система тебя «выдавит».

По сути, сегодня говорить о том, что те люди, которых арестовали – честные, неподкупные жертвы, не приходится. Они действительно брали, и мы это знаем прекрасно – но это были небольшие (а иногда и большие) копейки в системе, которую выстроил Александр Лукашенко и убрал возможность существовать иначе.

Давайте вспомним, что было почти четверть века назад, когда Александр Григорьевич пришел к власти. А пришел он на волне «борьбы» с коррупционерами, обещая нашим людям всех взяточников «отправить в Гималаи».

Первое, что он должен был сделать – это улететь в Гималаи сам. Потому что он как раз и является автором самой коррупционной системы в мире.

Когда государственному чиновнику отдаются все права, все возможности, вся сила – этот чиновник перестает «видеть берега» и не знает удержу. И так у нас и вышло. Поэтому обвинять врачей в каких-то откатах, взятках в $2,5 тысячи было бы правильно, живи мы в Бельгии или Голландии.

А у нас на сегодняшний день антикоррупционная деятельность может быть единственно правильной только вот в каком виде: все Дрозды должны оказаться за решеткой. И прежде всего – сам автор коррупционной системы, которая развратила и разорила нашу страну. Вот, что нам нужно сделать в первую очередь.

А уж потом… Да, собственно говоря, никаких потом уже не нужно. Потому что, я уверен, что весь порочный круг был бы разорван. И врачи, которые начали бы получать приличествующие своей важной общественной функции деньги, перестали бы заниматься мелкими поборами.

Ведь давно известно: рыба гниет с головы. Голова у нас в стране давно уже прогнила – а коррупцию ищут в «хвосте».

- Недавно КГБ продемонстрировал видеоролики с деньгами, изъятыми в рамках коррупционных дел. Зачем власть создает из этого шоу?

- Вот именно: все это делается с огромной помпой. Лукашенко хочет показать себя «неумолимым борцом» с коррупцией – чтобы общество забыло о самом главном коррупционном моменте: о его то ли 12, то ли 16 резиденциях. А также о его личном самолете, который стоит бешеных денег. Об огромных суммах, которые незаконно тратятся на «семью Лукашенко».

Вот где – основа и начало коррупции. И любой человек, который находится рядом с правителем, видит: Григорьевич себе на очередную резиденцию четверть миллиарда «отжал» - а почему бы мне двести тысяч не взять, как его помощнику?

А с помощником общается замминистра и в свою очередь думает: а почему бы мне не взять десять тысяч, к примеру?

В результате «борцы с коррупцией» борются с температурой, вместо того чтобы бороться с главным – с вирусом, который эту температуру вызывает. Который поразил и белорусскую действительность, и белорусскую социальную и экономическую модель.

А само «дело медиков» ни к чему не приведет, смысла в нем нет. Потому что Лукашенко привел и держит во власти таких же, как он людей: недалеких, невежественных, аморальных и беспринципных. И эти качества будут, как ржавчина, и дальше разъедать все структуры в государстве и обществе.

- Скажется ли сегодняшняя ситуация в здравоохранении на здоровье белорусов и каким образом?

- Она уже сказывается. Я могу показать это на собственном примере. Я постоянно нуждаюсь в одном и том же лекарстве, которого в наших аптеках нет – и мне приходится его всякими правдами и неправдами возить из Литвы.

А почему так? А потому что это лекарство не пускается властями на белорусский рынок ради того, чтобы на нем оказалось другое лекарство: которое мне не поможет, но якобы является его заменителем.

А на самом деле это сделано, чтобы в интересах кое-кого продвинуть на рынок плохое лекарство вместо хорошего. И так во всем в нашей экономике. Поэтому в аптеках будет еще многое исчезать.

В этом и суть коррупционной ловушки в Беларуси: сделать преференции для плохого лекарства – чтобы нужные тебе люди или ты сам заработали большие деньги. Вот в чем коррупция! Вот, где ее надо искать. И это – не только в лекарствах, просто в этой области все более заметно.

Таким образом кто-то, и я даже могу сказать кто – именно Лукашенко и его окружение – конкретно наживается на моем здоровье и здоровье миллионов белорусов.

Изменится ли что либо, из-за того что посадят какое-то количество врачей? Нет, не изменится. Только ухудшится. Потому что напуганные медики, и без того мечтающие уехать из страны, начнут активнее это делать. Уедут самые талантливые и способные к поступкам. А здесь останутся только покорные «троечники», которые будут потихоньку так же брать маленькие подношения и взятки. И все будет продолжаться.

Создать современную медицину в стране эта власть не может, потому что это связано со свободным рынком услуг. А для «вертикали» свободная экономика – прямая угроза.

Вот и получается, что главврач у нас в стране – Александр Лукашенко. Он же – главный хоккеист, главный физик и математик, главный академик, главный специалист по «Славянскому базару». Вот этим все и объясняется. Надо не мебель переставлять, а девочек менять в нашем борделе.

С этой властью мы и независимость теряем, и сами себя теряем. Нас физически становится все меньше и голос нас слышится все слабее. К чему это приведет? Самое время об этом подумать.

Единственный способ спастись от всего этого – это протестовать, бороться за себя. Скинуть эту власть. Другого выхода просто нет. Главное – чтобы люди это поняли раньше, чем станет слишком поздно.