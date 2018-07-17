СМИ: Трамп на встрече с Путиным отказался от подготовленных Белым домом заявлений 6 17.07.2018, 9:20

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Тезисы выступлений президента США были противоположны запланированным.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки проигнорировал большинство заявлений, которые готовили сотрудники Белого дома специально для саммита, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников президентской администрации США и дипломатов.

По информации издания, Белый дом подготовил для Трампа более ста страниц материалов, в которых говорилось о "жесткой позиции" по отношению к Москве, однако американский президент отказался от большинства бумаг своих советников.

Один из собеседников издания рассказал, что заявления Трампа "были противоположны запланированным". Второй источник отметил, что перед встречей Трампа и Путина советники американского президента обсудили с ним аннексию Крыма и предполагаемое российское вмешательство в выборы, однако Трамп принял другое решение по поводу своих заявлений на саммите.

Источники в Белом доме рассказали, что в Белом доме в выходные перед переговорами Трамп критиковал решение Минюста США предъявить заочные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 12 офицерам российской разведки. По словам источника, Трамп заявил, что прокуроры решили выдвинуть обвинения специально, чтобы навредить ему с политической точки зрения.

Трамп также дал понять, что больше рад встрече с Путиным, чем переговорам с союзниками по НАТО, которые состоялись на прошлой неделе.

"Ему очень понравился саммит с Ким Чен Ыном. Он думает, что может посмотреть в глаза этим парням, польстить им и заключить соглашения", - отметил собеседник издания.

Газета пишет, что перед саммитом представители администрации США призывали европейских союзников не беспокоиться. В Белом доме утверждали, что по итогам переговоров никаких договоренностей между Трампом и Путиным заключено не будет.

Напомним, 16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина.