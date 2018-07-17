«Белорусский фронт»: что известно о «после войны» в Минск Михаиле Бабиче 4 17.07.2018, 9:30

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Михаил Бабич

Фото: РИА Новости

Уполномоченного президента РФ все чаще называют послом в Беларуси.

СМИ и неформальные источники все чаще называют Михаила Бабича самым вероятным кандидатом на должность посла России в Беларуси. Белорусская сторона эту информацию не подтверждает. Как рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси в понедельник, 16 июля, агреман (получение предварительного согласия) на назначение Бабича российским послом в Минске еще не получен, сообщает euroradio.fm.

Что известно о Михаиле Бабиче?

Михаилу Бабичу 49 лет. Он уроженец Рязани, кандидат экономических наук. Известно, что в 1986-1995 годах он служил в воздушно-десантных войсках и в войсках КГБ. В 1990-м окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, а в 2005-м — факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба вооруженных сил РФ. На данный момент Бабич остается единственным из восьми уполномоченных представителей президента России, который не фигурирует в кадровых указах Владимира Путина за этот год.

Последние семь лет Бабич занимает должность уполномоченного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. По информации издания The Times, именно там, в городе Шиханы был изготовлен ядовитый газ "Новичок", который фигурирует в "деле Скрипалей". При этом Михаил Бабич был руководителем госкомиссии по химическому разоружению и опровергает эту информацию: "Все базы, где хранилось химическое оружие, известны. Шиханы к ним не относятся. В Саратовской области был объект, но не там".

В Шиханах находился Государственный институт технологии органического синтеза. Инспекция ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) не нашла на этом объекте никаких следов химического оружия: ни следов разработки, ни следов производства, ни следов хранения. Поэтому, в соответствии с решением ОЗХО, в 1998 году ДИТАС не было в перечне объектов по уничтожению химического оружия".

Бабич и Украина

Летом 2016 года Москва собиралась отправить Бабича послом в Украину, но Киев его кандидатуру не согласовал. Украинская сторона ссылался на то, что Бабич был членом Совбеза России, поддерживал решение по Крыму и вводе войск в Украину в 2014 году.

В эфире украинского "5 канала" в 2016-м глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гапко заявила, что это назначение — очередная провокация России:

"Мы видим, что это очередная провокация со стороны Москвы, нарушение определенных протокольных вещей, а также этических. Но это типичное поведение государства-агрессора для того, чтобы в очередной раз унизить Украину. И мы имеем полное право рассматривать длительное время, и имеем право по различным критериям не разрешить этому послу".

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль подтвердила, что вопрос об утверждении послом Михаила Бабича снят именно по инициативе украинской стороны.

Михаил Бабич с Владимиром Путиным.

Фото: Reuters

"Белорусский фронт"

Авторы анонимного телеграмм-канала "Незыгарь" утверждают, что Бабич в процессе согласования. Лукашенко опасается получить "серьезного" посла и тянет: "Путин спешит до думских каникул назначить сильного дипломата в Беларусь, на белорусский фронт. Именно фронт. В ближайшие месяцы начнется жестая схватка за Беларусь". По информации "Незыгаря", Михаил Бабич уже готовится к переезду в Минск: "Будущий посол России с собой возьмет очень серьезную команду экономистов и политтехнологов в погонах".

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что если человека с таким бэкграундом, как у Бабича, назначают послом, то это явная попытка усилить влияние России в Беларуси:

"До этого нам назначали отставных чиновников, которые в ожидании пенсии проводили неплохо время в Минске, что говорило о том, что каких-то особых проблем между нами не было. Если бы нам назначили кадрового дипломата, то можно было бы сказать, что Москва заинтересована в развитии отношений, в развитии договорной базы, коммуникации и кооперации. Но к нам отправляют человека, который последние 15 лет занимался контролем и надзором за российскими региональными элитами. Это назначение состоится накануне президентских выборов в Беларуси (они планируются в 2020 году). И этот момент заставляет белорусское руководство очень нервничать".

Карьера Михаила Бабича в российских силовых структурах действительно заставляет относиться к его кандидатуре с осторожностью. Так глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев в беседе с изданием РБК, охарактеризовал Михаила Бабича как жесткого военного человека, который всегда добивается поставленных целей:

"Он влиятельный человек с большим количеством связей, опытом и навыками, так что, если ему что поручают, значит, это считают ответственным направлением. Возможно, Москва разыграет схему "доброго и злого полицейского", где Бабич проявит в переговорах привычную жесткость, а потом будет смягчение на уровне взаимодействия первых лиц и правительств".