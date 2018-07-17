«Белорусский фронт»: что известно о «после войны» в Минск Михаиле Бабиче

«Белорусский фронт»: что известно о «после войны» в Минск Михаиле Бабиче4
- 17.07.2018, 9:30
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Уполномоченного президента РФ все чаще называют послом в Беларуси.
СМИ и неформальные источники все чаще называют Михаила Бабича самым вероятным кандидатом на должность посла России в Беларуси. Белорусская сторона эту информацию не подтверждает. Как рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси в понедельник, 16 июля, агреман (получение предварительного согласия) на назначение Бабича российским послом в Минске еще не получен, сообщает euroradio.fm.
Что известно о Михаиле Бабиче?
Михаилу Бабичу 49 лет. Он уроженец Рязани, кандидат экономических наук. Известно, что в 1986-1995 годах он служил в воздушно-десантных войсках и в войсках КГБ. В 1990-м окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, а в 2005-м — факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба вооруженных сил РФ. На данный момент Бабич остается единственным из восьми уполномоченных представителей президента России, который не фигурирует в кадровых указах Владимира Путина за этот год.
Последние семь лет Бабич занимает должность уполномоченного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. По информации издания The Times, именно там, в городе Шиханы был изготовлен ядовитый газ "Новичок", который фигурирует в "деле Скрипалей". При этом Михаил Бабич был руководителем госкомиссии по химическому разоружению и опровергает эту информацию: "Все базы, где хранилось химическое оружие, известны. Шиханы к ним не относятся. В Саратовской области был объект, но не там".
В Шиханах находился Государственный институт технологии органического синтеза. Инспекция ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) не нашла на этом объекте никаких следов химического оружия: ни следов разработки, ни следов производства, ни следов хранения. Поэтому, в соответствии с решением ОЗХО, в 1998 году ДИТАС не было в перечне объектов по уничтожению химического оружия".
Бабич и Украина
Летом 2016 года Москва собиралась отправить Бабича послом в Украину, но Киев его кандидатуру не согласовал. Украинская сторона ссылался на то, что Бабич был членом Совбеза России, поддерживал решение по Крыму и вводе войск в Украину в 2014 году.
В эфире украинского "5 канала" в 2016-м глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гапко заявила, что это назначение — очередная провокация России:
"Мы видим, что это очередная провокация со стороны Москвы, нарушение определенных протокольных вещей, а также этических. Но это типичное поведение государства-агрессора для того, чтобы в очередной раз унизить Украину. И мы имеем полное право рассматривать длительное время, и имеем право по различным критериям не разрешить этому послу".
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль подтвердила, что вопрос об утверждении послом Михаила Бабича снят именно по инициативе украинской стороны.
"Белорусский фронт"
Авторы анонимного телеграмм-канала "Незыгарь" утверждают, что Бабич в процессе согласования. Лукашенко опасается получить "серьезного" посла и тянет: "Путин спешит до думских каникул назначить сильного дипломата в Беларусь, на белорусский фронт. Именно фронт. В ближайшие месяцы начнется жестая схватка за Беларусь". По информации "Незыгаря", Михаил Бабич уже готовится к переезду в Минск: "Будущий посол России с собой возьмет очень серьезную команду экономистов и политтехнологов в погонах".
Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что если человека с таким бэкграундом, как у Бабича, назначают послом, то это явная попытка усилить влияние России в Беларуси:
"До этого нам назначали отставных чиновников, которые в ожидании пенсии проводили неплохо время в Минске, что говорило о том, что каких-то особых проблем между нами не было. Если бы нам назначили кадрового дипломата, то можно было бы сказать, что Москва заинтересована в развитии отношений, в развитии договорной базы, коммуникации и кооперации. Но к нам отправляют человека, который последние 15 лет занимался контролем и надзором за российскими региональными элитами. Это назначение состоится накануне президентских выборов в Беларуси (они планируются в 2020 году). И этот момент заставляет белорусское руководство очень нервничать".
Карьера Михаила Бабича в российских силовых структурах действительно заставляет относиться к его кандидатуре с осторожностью. Так глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев в беседе с изданием РБК, охарактеризовал Михаила Бабича как жесткого военного человека, который всегда добивается поставленных целей:
"Он влиятельный человек с большим количеством связей, опытом и навыками, так что, если ему что поручают, значит, это считают ответственным направлением. Возможно, Москва разыграет схему "доброго и злого полицейского", где Бабич проявит в переговорах привычную жесткость, а потом будет смягчение на уровне взаимодействия первых лиц и правительств".