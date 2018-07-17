Замначальника Генштаба Канады назначен этнический украинец 17.07.2018, 9:46

Министр обороны отметил непоколебимую приверженность генерал-лейтенанта Пола Винника своим солдатам и Канаде.

Заместителем начальника Генерального штаба обороны Канады назначен этнический украинец, генерал-лейтенант канадской армии Пол Винник.

Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе министерства обороны Канады.

В течение последних двух лет Винник командовал сухопутными войсками. Теперь их возглавил генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье.

Также Винник возглавлял военную разведку страны. Церемония вступления в должность Ланье прошла на Парламентском холме в Оттаве.

На ней присутствовал глава Генштаба Канады Джонатан Вэнс.

Винник (второй в центре) в течение двух лет командовал сухопутными войсками Канады. Фото: canada.ca

"Я хотел бы поздравить генерал-лейтенанта Винника с его новой ролью и поблагодарить за его приверженность и сильное руководство канадской армией в течение последних двух лет", – цитирует пресс-служба минобороны Вэнса.

"Под руководством генерал-лейтенанта Винника канадская армия была готова защищать интересы канадцев в стране и за рубежом. Я одобряю его непоколебимую приверженность своим солдатам и Канаде", – подчеркнул министр обороны Канады Харджит Саджан.

Агентство "Укринформ" отмечает, что в последние годы Винник несколько раз приезжал в Украину, побывав, в частности, в селе Поздимир во Львовской области, откуда родом его предки.