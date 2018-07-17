BelToll предложил сделать МКАД платной 14 17.07.2018, 9:40

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Городские власти заинтересовались идеей.

О планах сделать МКАД платной сообщил на недавней пресс-конференции в БЕЛТА начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой. По его словам, проект инициирован компанией Kapsch (оператор системы платных дорог) и в ближайшее время будет рассматриваться на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при исполкоме столицы, сообщает belmarket.by.

Предполагается, что город не будет вкладывать средства, все оплатит инвестор. Планируется задействовать технологию, отличную от ныне применяемой в системе BelToll: вместо контроля посредством бортового прибора может быть использовано распознавание номеров транспортных средств.

Плату намерены взимать не только за движение по кольцевой, но и дополнительно за въезд в город, причем во втором случае по более высокому тарифу. Коммунальный транспорт будет освобожден от платы за проезд. При этом центральная часть города и вовсе может быть закрыта для коммерческого грузового транспорта.

«У нас есть проблема с точки зрения не только безопасности, но и управления трафиком грузовиков: недопустимо, чтобы они ехали через центральную часть города, утяжеляли трафик, ведь это может привести, с одной стороны, к заторам, а с другой — к авариям», — пояснил логику проекта Дмитрий Навой.

Против идеи сделать кольцевую Минска платной выступило деловое сообщество. Так, Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (МССПиР) отреагировал письмом в адрес госорганов, в котором заявил, что «введение платного проезда по МКАД будет противоречить экономическим и социальным интересам бизнеса и государства».

В союзе отмечают, что ввиду радиальной структуры города МКАД является фактически единственной транспортной артерией, позволяющей разгрузить городские улицы. Дорога связывает промышленные и логистические объекты всего столичного региона. Введение платы приведет к росту себестоимости выпускаемой продукции и подорвет конкурентоспособность компаний. Например, все строительные площадки города, включая ремонтируемые участки дорог, обеспечиваются материалами из карьеров и железнодорожного узла, расположенных вне города. Для доставки задействована МКАД. С учетом большого удельного веса материалов в стоимости строительства следует ожидать удорожания возводимых и реконструируемых объектов.

В письме также отмечается, что в последнее время многие предприятия начали выносить производственные, складские и другие объекты в города-спутники и расположенные вокруг Минска агрогородки. Это полностью соответствует интересам города и способствует равномерному развитию региона. Однако отсутствие альтернативных бесплатных дорог и появление платных дорог сразу за МКАД приведет к росту издержек и грозит остановить вынос производственных объектов из столицы.

В МССПиР считают, что введение платы на МКАД в конечном итоге увеличит расходы не только коммерческих организаций, но и государственного бюджета, а также ухудшит наполняемость казны, в частности могут сократиться сборы налога на прибыль.

А вот дорожная и экологическая ситуация в городе не только не улучшится, но может даже ухудшиться. Сейчас малый и средний бизнес, направляя свои малотоннажные транспортные средства по МКАД, способствует сокращению внутреннего городского транзита. В случае введения платы за проезд весь этот транспорт останется на городских улицах, что резко усилит трафик внутри города.

Союз призвал не только не вводить плату на кольцевой, но и восстановить бесплатный проезд транспорта в радиусе 30—40 километров вокруг города.