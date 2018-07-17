Рай для туриста: семь причин побывать на Канарских островах 3 17.07.2018, 9:52

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Канары - это лучшее место для активного отдыха с детьми.

Сколько раз мы себе говорили: «Приеду на море, лягу на пляже и буду лежать»? Через день привычка к активной жизни дает о себе знать, лежать становится скучно, да и дети жаждут бегать, прыгать и лазать.

Если все это про вас, отправляйтесь на Канарские острова, пишет hronika.info.

Там есть пляжи, чтобы загорать, и множество мест для активного отдыха. Пешеходные маршруты, заповедные леса, пещеры, вулканы: скучно не будет.

Для тех, кто подзабыл географию, напомним: Канары – это архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки. Прекрасный климат, отмеченный многими экспертами, как "лучший климат на Земле", делает острова идеальным местом для пляжного отдыха. Однако пытливый путешественник получит куда больше удовольствия, открыв для себя удивительные природные красоты, разнообразный рельеф и богатство флоры Канарских островов. Ведь архипелаг как нельзя лучше подходит для активного и увлекательного времяпрепровождения с детьми.

Каждый из островов имеет свою изюминку и способен подарить путешественникам неповторимые эмоции и впечатления. При этом совсем не надо быть специально подготовленными, натренированными профессионалами. Взбираться на горные кручи и преодолевать бурные потоки, рискуя жизнью, на Канарах не придется. Тщательно разработанные и апробированные специалистами маршруты доступны каждому, и любой член семьи получит настоящее удовольствие, прогулявшись по очередному острову и открыв для себя все его сокровища.

Тенерифе

Тенерифе – крупнейший остров Канарского архипелага. Здесь путешественникам предложат пройти по маршруту "Тропа де Лос Сентидос", который проложен через природный парк Анага. Следуя по тропе, туристы могут увидеть не только уникальный реликтовый лавровый лес, но и посетить памятники архитектуры, насладиться живописными видами с обзорных площадок, увидеть, как живут местные жители.

Гран-Канария

На острове Гран-Канария отдельного внимания заслуживает маршрут, известный как "Подъем к скале Роке Нубло". Вулканические скалы и настоящий кратер – это то, что действительно стоит увидеть! При этом протяженность маршрута – всего пять километров, и он идеально подходит для прогулки с детьми. Места, по которым пролегает путь, в давние времена считались священными.

Ла Пальма

Остров Ла Пальма – один из самых высоких в мире, и самый зеленый из всего Канарского архипелага: около 35% его площади покрыто сосновыми и лавровыми лесами. А от центра острова до его самой южной части проходит цепь вулканов. Ничего удивительного, что в 2002 году ЮНЕСКО объявило остров Пальма мировым заповедником биосферы.

Протяженность сети подготовленных туристических троп, пролегающих через остров, составляет более тысячи километров. Но не стоит пугаться: для семейного времяпрепровождения вполне подходит маршрут под названием "Вулканы Тенегия". Вступившим на него путешественникам предстоит спуститься по склону, наслаждаясь причудливым ландшафтом, образованным в результате вулканического извержения 1973 года.

Рай для туриста: семь причин побывать на Канарских островах

Ла Гомера

Остров Ла Гомера порадует туристов не только красивейшими пейзажами: он также богат памятниками истории. Маршрут "Лас Айяс – Лас Кресес", по которому стоит прогуляться всей семьей, начинается в часовне Эрмита де лас Айяс и проходит по полям, пастбищам и низкогорью. Устать не получится: уже через три километра после начала пути путешественники попадают в небольшую рощу со столиками для пикника, где можно отдохнуть и перекусить. А отправившись дальше можно в буквальном смысле окунуться в историю, увидев остров глазами людей, живших здесь столетия назад.

Эль Йерро

Самый характерный маршрут для острова Эль Йерро - это "Тропа де ла Льяния", расположенная в местечке Эль Пинар. В зависимости от настроения и самочувствия гости острова могут выбрать один из трех вариантов маршрута. Протяженность самого длинного из них - 7 километров, а самая короткая тропа уведет туристов всего на 4,5 километра.

Рай для туриста: семь причин побывать на Канарских островах

Лансароте

Побывав на острове Лансароте, нельзя не спуститься в пещеру де лос Вердес – здесь это самое популярное место. Двухкилометровый маршрут доступен и для детей: на протяжении всего пути туристов сопровождает опытный гид. Посмотреть там действительно есть на что: даже самого испытанного путешественника поразит туннель вулканического происхождения, проходящий между пещерами и подземными галереями. Путешествие в недра Земли наверняка запомнится всей семье.

Лобос

Среди Канарских островов есть и совсем крошечные. Пять из них необитаемы, в том числе и Лобос, площадь которого всего 4,5 квадратных километров. Но это как раз тот случай, когда "золотник мал, да дорог": путешественников на Лобосе ждут экзотические пляжи из черного вулканического песка, отлично подходящие для занятий водными видами спорта.

Вот уже больше тридцати лет Лобос – часть природного заповедника. Здесь произрастает около 130 редких растений, а дно вокруг острова представляет собой заповедную зону рифов редкой красоты.