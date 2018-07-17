Домой, в Воронеж 5 Константин Боровой

17.07.2018, 10:04

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Константин Боровой

«Костя Сапрыкин» продолжает думать, что у Трампа нет на него методов.

Итак, Трампу не удалось уговорить Путина быть разумным и прагматичным.

И Путину нравится его новая роль Доктора Зло.

Так откровенно, на весь мир врать, что он ни при чем, когда все доказательства получены, названы имена сотрудников ГРУ, может только тот, кто отдавал этот приступный приказ.

Впрочем, этот фокус Доктор Зло проделывает не первый раз. МН17, «Бук», Полоний, Крым, Грузия, Сирия…

«Нет у вас методов против Кости Сапрыкина».

Путин фактически объявил Западу Холодную войну.

Период холодной войны между СССР и Западом характеризовался тем, что все политические реалии назывались своими именами.

СССР называли империей зла и врагом человечества.

Советскую лживую пропаганду называли пропагандой и не допускали на информационный рынок.

Делались и исключения, но как называют это дипломаты — в рамках паритетных действий.

5 000 экземпляров журнала Советский союз в Нью-Йорке в обмен на 5 000 экземпляров журнала Америка в Москве.

Выступление на телевидении Генсека в обмен на выступление на телевидении Президента.

Нужна канадская пшеница и кредиты? Вообще не вопрос. Распишитесь под политическими обязательствами вот здесь и здесь.

Не хотите выводить войска из Афганистана. Ну, подумайте. Но Олимпиаду пока проводите вместе с Кубой.

Жизнь подарила Западу много новых убедительных аргументов.

Хотите сохранить инвестиции в крупные компании грязными, плохо отмытыми деньгами? Go ahead. Но пока пусть полежат замороженными.

Хотите конкурировать на рынке энергоресурсов? Очень хорошо, но сразу после снятия санкций и эмбарго.

Хотите обучать детей и отдыхать на Западе? Конечно, но сразу после восстановления нормального визового режима, без толпы резидентов в посольствах. А пока – домой, в Воронеж.

Уже получили вид на жительство или гражданство, не сообщив, что вы сотрудник спецслужб России? Простите, но это нарушение наших законов. Домой, в Саратов.

Трамп убедил европейцев вернуться в реальность, быть прагматичными.

Трампу не удалось убедить Путина быть рациональным.

Костя Сапрыкин продолжает думать, что у Трампа нет на него методов.

Таковы все уголовники – амбициозны, но не дальновидны.

Холодная война – это столкновение прагматичности и уголовной логики.

Она лучше ядерной войны.

Константин Боровой, «Эхо Москвы»