«К мотоциклам не тянет»: в Минске двум грузинам пересадили сердца байкеров 14 17.07.2018, 10:11

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Молодые люди рассказали о жизни до и после операции.

Гиорги Талахадзе учится на оперного певца, поет в ресторане и собирается жениться. Гиорги Саркисови проезжает днем по 14 километров на велосипеде и занимается плаванием. Ребята — жители Тбилиси, но не знали друг друга, пока их пути не сошлись в Минске. Здесь, в РНПЦ "Кардиология" обоим сделали одну из самых сложных операций в современной медицине: пересадку сердца.

Донорами для ребят стали белорусские байкеры. Теперь раз в полгода тезки должны приезжать в Беларусь на обследование: врачи делают анализы и смотрят, исправно ли работают новые сердца. Пока, слава Богу, все хорошо.

Еврорадио встретилась с Гиорги Талахадзе и Гиорги Саркисови, чтобы ребята рассказали нам о жизни до и после операции.

Гиорги Талахадзе, 19 лет, с новым сердцем живет два года

Я не знал, что мне нужна пересадка. Родители не сказали. До последнего думал, что просто будет какая-то операция, и все. Не сказали, чтобы у меня не было депрессии... Мне повезло: я приехал, и через 18 дней нашелся донор. Не знаю, так ли бы спокойно все прошло, и согласился бы на пересадку, если бы был в курсе данной ситуации.

После пересадки ничего не болит. Ощущение, что заново родился... Изменился ли? Да нет: я и я...

Пою громко. Сердце не болит

Моим донором стал байкер. Но к мотоциклам не тянет. Я увлекаюсь гонками. Время от времени участвую в ралли. Отец ругается, что это травматичный вид спорта, можно удариться о руль. Но мне нравится.

Учусь в Тбилисской консерватории по классу классического вокала и фортепиано. Пою громко. Сердце не болит. По вечерам еще по шесть часов в ресторанах выступаю. В будущем мечтаю работать в оперном театре.

Через месяц собираюсь жениться. По возвращении из Минска попрошу руки у моей девушки. Уже купил кольцо.

В настоящее время в трансплантации сердца нуждаются около 60 грузин. С новым сердцем из Беларуси вернулась семь жителей Грузии. Среди них — 14-летняя Кэти. Год назад Еврорадио делало большой материал о девочке. Сразу после приезда в Тбилиси Кэти стало плохо: организм не принимал ее новое сердце. Но постепенно все наладилось.

"Детям нельзя говорить, что у них большие проблемы, что у них будет другое сердце. Это их сильно травмирует. Жаль, что Кэти об этом сказали, — рассказывает Гиорги Саркисови. — Она сильно депресовала. Стала капризной. Лежала, отказывалась ходить. Мы с Гиорги и еще одним парнем вынуждены были прийти, задрать футболки, показать свое тело в шрамах и сказать: "Мы такие же, как ты, но мы бегаем, ездим на велосипедах, плаваем, живем как обычные люди". Это помогло. Теперь она учиться дома. Все в порядке".

Гиорги Саркисови, 34 года, с новым сердцем живет четыре года

У меня была девушка. Она работала в грузинском парламенте. Это она начала собирать деньги на операцию. В парламенте нужно придерживаться дресс-кода, а она ходила в майке с моим изображением и надписью: "Ему нужны деньги". Ее ругали, что так нельзя, а она возражала, что можно, потому что парню нужна помощь. Депутаты, обычные люди, перечислили 65 тысяч долларов, государство дало 70 тысяч. По телевидению об этом говорили ежедневно.

Я был против того, чтобы мне собирали деньги на операцию. Но все говорили, что это не стыдно. Когда увидел себя по телевизору, очень ругался. Не хотел, чтобы целая Грузия видела, как я лежу, видела мои проблемы.

Я был в депрессии, месяц не вставал с постели. Потом пришел мой священник, отец Серафим, который на арамейском языке поет. Поговорил, положил в руку сто долларов и пообещал назавтра приехать и исповедовать меня. Мол, готовься. Через два часа я встал, пошел в ванну, побрился и перестал думать, что со мной будет.

Когда я приехал в Минск, мое сердце работало на семь процентов. Это очень мало. В Грузии меня приготовили к перелету. Со мной летел мой друг реаниматолог, я был подключен к аппаратам. Сердце нашлось на второй день.

Моим донором стал байкер, который разбился на мотоцикле в свой день рождения

Ему было 38 лет. Предлагали показать его фото — отказался, потом всю жизнь будет сниться. Раньше я очень любил мотоциклы. Но простудился однажды, и перестал ездить. Возможно, поэтому еще здесь, живой...

После операции вернулся домой, смотрел на себя со стороны, и мне казалось, что это не я. У меня стал другой характер. Друзья тоже об этом говорят. Не знаю, от сердца это или от лекарств. Но что-то есть.

Я опекаю грузин, которым необходима пересадка сердца. В каждой клинике есть мой номер телефона, его дают всем, кто нуждается в трансплантации. Я отправляю анализы в Минск, общаюсь с врачами. Делаю это бесплатно. Мне самому помогли люди. Как я могу брать сейчас деньги с тех же людей?

Мне можно приезжать на обследование раз в год. Но, например, Гиорги не знает русского языка, поэтому я его сопровождаю. Заодно и сам проверяюсь. Мне помогает государство. Анализы в Минске для иностранцев стоят 3500 долларов. Грузия оплачивает как мое пребывание, анализы в клинике, так и билеты на самолет. У нас платная медицина. Но для меня все бесплатно. Видимо, потому что я помогаю тем, кому нужна помощь, и не беру за это деньги.

У меня в Грузии есть дом. Собираюсь его продать и приобрести жилье в Минске. Мне здесь очень нравится. Я не знаю, когда будет следующая пересадка сердца. Гарантия на сердце — до 25 лет. Поэтому хочу получить здесь вид на жительство и бесплатно сделать следующую пересадку. Я всегда смотрю вперед. Буду жить месяц в Грузии — есть хинкали, месяц в Беларуси — есть драники.