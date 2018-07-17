Активистка - чиновникам: Мы должны вам диктовать условия, а вы их выполнять 1 17.07.2018, 10:24

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Жители Светлогорска продолжают бунтовать против скандального завода.

Пахнущий завод возвращается в Светлогорск! Жители уже почувствовали неприятные запахи. Но власти говорят, что это временно – есть фильтры, и когда завод заработает в полную силу, никаких выбросов не будет, передает «Белсат».

Завод сульфатной беленой целлюлозы (ЗБЦ) в Светлогорске, который, по словам местных жителей и многочисленных экспертов, загрязняет воздух в регионе, вновь заработал. Пока – не в полной мере, но целлюлоза уже варилась.

Жители деревни Якимова Слобода жалуются на вонь. А в концерне "Беллесбумпром", однако, уверяют, что сейчас работа завода полностью безопасна. Мол, для очистки от выбросов газов установлены специальные «скруберы», а состояние окружающей среды в районе постоянно находится под контролем Минприроды.

«Процесс еще до конца не настроен, идет процесс настройки. Когда заработает полный цикл, запаха вообще не будет. 99,9% этого всего будет сжигаться. Но все разрешительные документы есть, все фильтры есть. Сделано дополнение по расчетам нашего государственного технологического университета и австрийцев», - говорит представитель ОАО« Светлогорский ЦКК».

В Светлогорском зональном центре гигиены и эпидемиологии говорят, что контроль качества воздуха происходит совместно с «представителями общественности». Правда, в его составе — только «депутаты» и представители вертикали. Именно они на собрании 21 июня и убеждали жителей в том, что те смогут поучаствовать в замерах.

«Собрание было недавно в клубе - а толку? Они даже слово людям не дают сказать», - отмечает житель Якимовой Слободы.

А потому и оснований верить этим самым чиновникам у людей не очень много. Более того, по рассказам местных жителей, доступ к результатам замеров, проводившихся специалистами из Москвы, будет иметь только руководство завода - ведь они их и заказывали.

«Безнаказанность и безответственность. Людей держат за идиотов. Научились красиво строчить отчеты всякие», - замечает местная жительница.

Другой житель Якимовой Слободы Вячеслав Вашкевич говорит:

«Врут они. Так они сами в открытую и сказали: пока не запустим завод полностью, будем вас травить. Вот и все».

Вот так и получается: чиновники говорят белое, а жители чувствуют черное. Причем на собственном здоровье.

«Власть мы не выбираем. У нас получается, к сожалению, парадоксальная ситуация - мы существуем для этой власти, а не эта власть для нас. И вот эту ситуацию нужно перевернуть. Надо им напомнить - они для нас существуют. Мы должны им диктовать условия, а они должны их выполнять, если они являются государственными чиновниками», - полагает Елена Маслюкова из группы по контролю за выбросами ЗБЦ.

Но пока ситуация остается не решенной.

Светлогорский завод сульфатной беленой целлюлозы построен генеральным подрядчиком китайской корпорацией «CAMCE». Он должен обеспечивать без отбросную переработку древесины, принося 150 миллионов долларов чистой прибыли в год. Вложено же в проект более 800 миллионов. Большинство денег дал Китай. В кредит.