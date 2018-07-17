Как задержанная за шпионаж россиянка организовывала поездку Путина в США 1 17.07.2018, 10:19

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Мария Бутина и Александр Торшин

Стали известны подробности о деятельности арестованного «агента невидимого фронта».

«У Кремля и Республиканской партии США появилась новая общая подруга, которая без ума от оружия», — писало о Марии Бутиной в феврале прошлого года интернет-издание The Daily Beast. В понедельник стало известно о ее задержании. The Bell внимательно прочитал материалы дела, чтобы выяснить, в чем конкретно обвиняют россиянку.

Детали задержания

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В сообщении на сайте минюста США говорится, что россиянка Мария Бутина задержана по обвинению в том, что вела незарегистрированную деятельность на территории США в качестве агента, действующего в интересах России. Приехав в США по студенческой визе, она с 2015 года до, по меньшей мере, февраля 2017 года работала в интересах высокопоставленного чиновника, который ранее представлял законодательную власти Российской Федерации, а затем занял место в руководстве Центрального банка России. Минюст уточняет, что в апреле этот чиновник попал под санкции США, но не уточняет его имени.

Однако ранее американские СМИ писали, что Бутина – помощница зампреда ЦБ Александра Торшина, который в апреле действительно попал под санкции США. В этом же статусе она фигурирует и в судебных документах.

Проживающая в Вашингтоне 29-летняя Бутина была задержана 15 июля, а в понедельник впервые предстала перед судом, который назначил слушание по ее делу на 18 июля.

Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы.

The Bell не смог получить комментарий Торшина в понедельник. Он не подходил к мобильному телефону и не отвечал на СМС.

Чем Бутина занималась в США

В судебных документах подробно описывается, что конкретно делала Бутина: она взаимодействовала с влиятельными политическими организациями с целью продвижения интересов РФ, не информируя офис генпрокурора США о том, что действует как агент российского правительства, как того требует закон. Кроме того, утверждается, что в Москве она познакомилась с американским политиком, который помог ей установить контакт с влиятельными фигурами в американских политических кругах для продвижения российской повестки в США.

В деле имеются показания специального агента ФБР Кевина Хелсона, а также анализируется переписка Бутиной. В основном это электронные письма и личные сообщения в Twitter за 2016-2017 годы. Из них следует, что Бутина, которая приехала в США в 2016 году по студенческой визе, во время встречи с лидерами неназванной политической партии была представлена как «представитель неформальной дипломатии» Российской Федерации. А на посещение всех основных конференций этой партии в год выборов россиянка просила $125 тыс.

В другом сообщении предположительно к Торшину она просит оценить ее публикацию в издании The National Interest от 12 июня 2015 года. В ней Бутина спорит, что американские политики и русские имеют много общего. Собеседник Бутиной отвечает, что все хорошо. В другом сообщении российский чиновник просит предоставить ему список мероприятий, которые она собирается посетить и уже на следующий день она предоставляет свой отчет о встрече с двумя кандидатами на выборах. В одном из сообщений Бутина и этот чиновник обсуждают «серьезную миссию по восстановлению отношений между двумя странами», которая лежит на нем. Женщина отвечает, что это «долгая игра», и что чиновник, возможно, «предотвратил конфликт между двумя народами, пригласив сюда [огранизацию по защите права на ношение оружия, чье название не называется в материалах дела], хотя… это только начало пути».

Бутина также обсуждает с российским высокопоставленным чиновником возможность посещения Путиным традиционного молитвенного завтрака с участием американского президента в феврале 2017 года. Для этого, по мнению Бутиной, российский президент должен получить личное приглашение, а на мероприятии должны присутствовать еще 15 лидеров других стран. Организатор мероприятия пообещал Бутиной 10 мест на завтрак 2017 года. А после завтрака, на который Путин все-таки не приехал (зато на нем были другие политики и эксперты из России – всего 16 человек во главе с Торшиным), Бутина написала письмо с благодарностями одному из своих американских собеседников, который фигурирует в материалах дела как «Персона 2»: «Наша делегация не может прекратить обсуждать ваш замечательный ужин. Мой дорогой президент «получил месседж» по поводу ваших инициатив и доброго отношения к русским».

Согласно материалам следствия, Бутина пыталась установить через организацию по защите права на ношение оружия неофициальный канал коммуникации между российскими властями и ключевыми лидерами неназванной американской партии.

Кто такая Мария Бутина?

Образование. Бутина Мария Валерьевна родилась 10 ноября 1988 года в семье инженеров в городе Барнауле — столице Алтайского края, пишет в своем телеграм-канале заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов. Окончила с отличием 22 гимназию с углубленным изучением английского языка. В 2005 году поступила на бюджетное отделение в Алтайский государственный университет по специальности «Политология», окончила специалитет с красным дипломом и получила дополнительное образование по квалификации преподаватель. В 2011 году поступила в аспирантуру АлтГУ по специальности «Политические процессы, институты и технологии». Сфера научных интересов – «Проблемные движения как актуальный феномен в современной России». Свободно владеет английским.

Общественная деятельность. С первых курсов университета — участник различных образовательных проектов о политике и гражданском обществе. В 2008 году от студенческого профсоюза избрана членом Общественной палаты Алтайского края. В 2010 году создала Алтайскую краевую общественную организацию «Общественная безопасность и порядок». С 2011 года и до марта 2018 года являлась председателем правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие».

Политика. С 2005 года занималась политической журналистикой. Была главным редактором портала факультета Политических наук АлтГУ, корреспондентом отдела «Политики» Алтайской краевой газеты «Газета №1». С 2005 по 2008 год принимала участие в избирательных кампаниях в Барнаульскую городскую думу и Алтайский краевой Совет депутатов в качестве руководителя полевой службы. В 2011 году принимала участие в проекте «Молодежные праймериз Молодой Гвардии Единой России», где победила и вышла на «общенародные праймериз», по результатам которых получила 33-е из 62-х мест. Беспартийная.

Бизнес. С 2010 года — директор компании по розничной торговле мебелью и бытовой техникой в Алтайском крае «Торговая сеть «Домашний уют». С 2013 года по текущую дату — собственница рекламной компании «Антарес» в Москве.

Контекст

Деятельность Бутиной оказалась в центре внимания прессы в феврале прошлого года. «У Кремля и Республиканской партии США появилась новая общая подруга, которая без ума от оружия», – писало тогда интернет-издание The Daily Beast. В зависимости от аудитории она представляется как сотрудница российского Центробанка, ведущей защитницей права на владение оружием, «представительницей Российской Федерации», студенткой из Вашингтона, журналисткой, а также посредником между командой Трампа и Россией, писало издание. Она использовала каждую роль с целью заполучить новых высокопоставленных знакомых в американской столице. Одним из них оказался, например, Пол Эриксон, многолетний активист Республиканской партии. «Это очередная глава в уже знакомой Вашингтону истории: дельцы, связанные с Кремлем, выстраивают контакты с Республиканской партией», – резюмировало издание. В январе этого года ее имя мелькало в публикациях, посвященных расследованию ФБР российских связей Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), которая считается одной из самых влиятельных лоббистских групп в Штатах. По данным СМИ, ФБР изучало, не получала ли ассоциация пожертвований из России и не направлялись ли они на финансирование кампании Трампа.

Торшин – член NRA с 2011 года , сотрудничала с ассоциацией и Бутина.

Чем известен Александр Торшин?

В ЦБ Торшин перешел в 2015 году – ему было поручены вопросы взаимодействия регулятора с парламентом и правительством (до этого, в 1995–1998 годах, он уже работал в Банке России, также на должности статс-секретаря). Торшин перешел в ЦБ из Совета Федерации, где с 2001 года представлял Республику Марий Эл. Его назначение по времени совпало с резким падением рубля и приходом в Банк России другого зампреда – Дмитрия Тулина, которому были поручены вопросы кредитно-денежной политики. РБК писал, что перестановки могли быть инициированы в Кремле.

В 2016 году агентство Bloomberg со ссылкой на секретный доклад гражданской гвардии Испании сообщило, что Торшин, до того как во второй раз стал зампредом ЦБ, помогал таганской ОПГ отмывать деньги в Испании. В частности, он якобы оказывал консультационные услуги и инструктировал участников преступной группы по поводу того, как можно отмывать деньги через испанские банки и недвижимость. Агентство утверждало, что к такому выводу следствие пришло после трехлетнего расследования. Сам Торшин все обвинения отрицал.

The New York Times в ноябре 2017 года писала, что в мае 2016 года Торшин якобы пытался организовать встречу Путина и Трампа, когда последний еще был кандидатом в президенты США. По версии издания, Торшин даже направил по этому поводу письмо людям из окружения Трампа, оно попало к его зятю Джареду Кушнеру, который эту идею не поддержал. Также СМИ обращали внимание на то, что в феврале 2017 года Торшин посетил традиционный молитвенный завтрак с участием Трампа в США. Сам Торшин говорил, что посещает эти мероприятия последние 12 лет как частное лицо во время своего отпуска.