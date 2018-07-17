В ЕС разработали систему тарифов на воду, которая снижает ее потребление на 18% 4 17.07.2018, 10:27

1,105

Cистему уже опробовали в испанской Валенсии.

Гибкую систему тарифов на водоснабжение, которые меняются в зависимости от спроса на воду, разработали ученые в рамках проекта SmartH20, финансируемого Еврокомиссией. Благодаря ему в испанском городе Валенсия, где систему тарифов опробовали на практике, стали использовать на 18% воды меньше, пишет «Европульс».

Для каждой квартиры 6 кубометров воды в месяц оплачиваются по базовой стоимости – этого хватает на двоих человек, которые используют воду умеренно. Остальное оплачивается по более высокому тарифу, причем цена растет, когда в городском водопроводе воды становится меньше.

В Валенсии, где часто воды для нужд горожан хватает с трудом, большинство домов оборудованы современными датчиками, которые исследователи использовали, чтобы мониторить спрос на воду в реальном времени.

Как отмечают разработчики, несмотря на то, что жители стали использовать меньше воды, недовольства это у них не вызвало.