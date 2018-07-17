Клип группы Guns N' Roses установил рекорд на YouTube 5 17.07.2018, 10:32

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Видеоролику уже 26 лет.

Видеоролик к рок-балладе November Rain от группы Guns N' Roses, который вышел 26 лет назад, является наиболее популярным среди клипов 1980-1990 годов на YouTube. Об этом сообщает Forbes. Отметим, что клип набрал наибольшее количество просмотров среди роликов не снятых в 21 веке, и первым перевалил за один миллиард просмотров, пишет segodnya.ua.

В 2017 году песню в среднем слушали или смотрели на YouTube 560 тысяч раз ежедневно. Сейчас ее показатель – 1 млрд 850 тысяч просмотров.

Отметим, что Guns N’ Roses — американская хард-рок-группа из Лос-Анджелеса, сформировавшаяся в 1985 году. Первоначальный состав, заключивший контракт с Geffen Records в 1986 году, состоял из вокалиста Эксла Роуза, соло-гитариста Слэша, ритм-гитариста Иззи Стрэдлина, басиста Даффа Маккагана и барабанщика Стивена Адлера.