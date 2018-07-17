Футбол в центре большой политики 17.07.2018, 11:42

Джанни Инфантино и Владимир Путин

Фото: AP

Политическое лицемерие было прервано замечательной акцией Pussy Riot.

Полиция проверяет акцию Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу на наличие в ней признаков уголовного преступления. Как передает «Радио Свобода», об этом РБК рассказал источник в главном управлении МВД по Москве.

Эту информацию подтвердил собеседник в отделе полиции "Лужники", куда накануне вечером были доставлены задержанные участники акции. Четверо участников и участниц панк-группы Pussy Riot - Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ника Никульшина и Петр Верзилов, одетые в милицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве.

Возбуждены административные дела по статьям нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов. Участникам Pussy Riot грозит штраф или 15 суток ареста. Адвокат Николай Васильев подтвердил, что ночь после задержания участники акции провели в полиции и сейчас находятся там. По закону, до суда можно задерживать только на 48 часов.

Акцию Pussy Riot под названием "Милиционер вступает в игру", посвящeнную политическим заключенным и незаконным арестам на антиправительственных митингах в России, обсуждают правозащитники Сергей Давидис, Сергей Шаров-Делоне, журналист Роман Доброхотов.

Ведущий - Владимир Кара — Мурза - старший.

- Вчера Хамовнический суд Москвы рассматривал дела четырех участников акции группы Pussy Riot. Накануне Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ника Никульшина и Петр Верзилов, одетые в служебную форму, выбежали во время финального матча чемпионата мира по футболу на поле. Возбуждены административные дела.

В суде находился наш корреспондент Мумин Шакиров. Давайте послушаем его.

Мумин Шакиров: Судья вынес решение в отношении Вероники Никульшиной, которая получила 15 суток ареста. Речь идет о статье 20.31 "Нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Такая жесткая мера – 15 суток, как считает адвокат, была ожидаема, хотя он категорически не согласен с тем, как проводился этот процесс. Адвокат Николай Васильев потребовал, чтобы в суде присутствовал прокурор. Потому что когда есть прокурор – есть состязательный процесс. Но, по закону, судья в России может принимать решение и вести процедуру без присутствия прокурора. Об этом сказал Николай Васильев. Это недостаток российской Фемиды. И в данном случае судья выступает сам как прокурор, что является парадоксом судебной системы в России.

Вначале Вероника Никульшина не признавала свою вину, так как она не досконально ознакомилась с теми документами, которые были, но частично признала вину. И было вынесено решение судьей – 15 суток ареста.

Для Ольги Курачевой, как и для Вероники Никульшиной, это первая акция в панк-группе Pussy Riot.

Надо сказать, что журналистов на суде было не так много – человек 10-15. Надо сказать, что ни Вероника Никульшина, ни Ольга Курачева не сожалеют о том, что произошло. Они довольны тем, какой эффект вызвала эта акция. Они готовились к ней. Но детали того, как они преодолевали кордоны ФСБ, МВД и разные другие административные барьеры, они не раскрыли. Вероника Никульшина в интервью сказала, что милицейская форма делает чудеса, и благодаря этой форме им удалось преодолеть все кордоны и выйти на поле, что является высшим эмоциональным моментом для всех участников этого перфоманса.

Владимир Кара-Мурза-старший: Полковник Юрий Здоренко, по сведениям прессы, может быть сам привлечен к ответственности за грубое обращение с задержанными.

У нас в студии гости - правозащитники Сергей Давидис и Сергей Шаров-Делоне.

Какие времена вам напомнила вся эта ситуация?

Сергей Шаров-Делоне: Ситуация довольно нестандартная. По-моему, раньше у нас во время спортивных соревнований политические перформансы не устраивались. А что касается полиции, ну, обычные времена, все время так – попытка нахамить, наорать. Типичная картина.

Сергей Давидис: Я бы сказал, даже более мягкая, чем в иной ситуации случается. Полковник Здоренко своим хамством известен. Сообщают, что к ним не применялось физическое насилие. Понятно, что он будет наказан не за грубое обращение с задержанными, а за то, что в зоне его ответственности это произошло. Он расстроен и вопит. И это объяснимо. К сожалению, стандарты нашей полиции таковы, что это трудно считать чем-то особенным.

Владимир Кара-Мурза-старший: Наверное, полковник Здоренко не знает, что сейчас идут 50-летние торжества, посвященные акциям протеста против ввода советских войск в Прагу. Как раз на это, я думаю, намекали участники акции.

Сергей Давидис: Они к этому не отсылали. Они отсылали к 11-й годовщине со смерти Пригова.

Владимир Кара-Мурза-старший: Наверное, они это как-то камуфлировали. Потому что Пригов не был таким уж антисоветчиком. Он был просто не от мира сего.

Сергей Давидис: Почитание Пригова в творчестве группы "Война", насколько я понимаю, имеет достаточно долгую традицию. Они его считают своим "духовным отцом". И в объяснениях к этой акции они достаточно подробно говорили о противоречии между образом небесного милиционера, которого описывал Пригов, и земным милиционером, который нарушает права и бесчинствует. И требования, которые они высказывали, - они форму искусства наполняют вполне конкретным содержанием: освобождение политзаключенных, прекращение посадок за посты, политическая конкуренция, прекращение нарушений свободы собраний и так далее. Довольно большой и адекватный список. Имели ли они в голове 68-й год или не имели, в любом случае это продолжение этой традиции.

Владимир Кара-Мурза-старший: Они успели только в Facebook изложить свои требования. Например, освободить политзаключенных, и отдельно упомянули Олега Сенцова. Прекратить уголовное преследование за "лайки" в соцсетях и участие в митингах, а также разрешить политическую конкуренцию в стране. Вполне внятные политические лозунги. Но просто время изменилось. Тогда самым удобным местом была Красная площадь, Лобное место, а сейчас – финал чемпионата мира по футболу.

Сергей Шаров-Делоне: Конечно, место для политической акции выбрано идеальное. Такого количества зрителей, да еще и трансляции на весь мир этого события, конечно, трудно себе представить.

Другое дело, что сама акция получилась такой, что только путем длительных вычислений удается понять, ради чего она была сделана.

Сергей Давидис: Одновременно они опубликовали свой манифест, в котором все объяснили. Мне кажется, в 68-м году люди выступали за то, чтобы выразить свое мнение, чтобы совесть страны осталась каким-то образом защищенной. Максимум десятки людей их увидели на Красной площади. А здесь трансляцию увидит миллиард человек. То есть совсем другое дело. Присутствуют президенты. В этом смысле это как раз продолжение шоу-формата, который свойственен для Pussy Riot.

Сергей Шаров-Делоне: Шоу-формат гораздо больший, чем диссидентская традиция, когда стояли за совесть, за личную невозможность смириться с неправдой.

Сергей Давидис: Это не просто выражение внутренней позиции, а действие, воздействующее на внешний мир. Они специально продумали это так, чтобы максимально воздействовать, и очень эффектно это сделали.

Владимир Кара-Мурза-старший: У нас на связи журналист Роман Доброхотов.

Роман, как вы считаете, эффектной ли оказалась акция, которая прошла? Или можно было ждать от нее чего-то большего?

Роман Доброхотов: Мне кажется, вопрос не только в эффектности, но и в неком символическом акте. Поскольку то, что мы видели в рамках политического контекста, - это была показуха некоего российского "soft power", имеющего, в том числе, политический контекст. Рядом с Путиным сидел президент Франции Эммануэль Макрон, и все это выглядело как легитимизация России после крымской аннексии, после войны в Украине. То есть новый контекст для обсуждения был очень важен, особенно учитывая то, что все это происходило в тот же момент, когда Соединенные Штаты нашли новое подтверждение того, что Главное разведывательное управление стояло за теми хакерами, которые взламывали почту и Хиллари Клинтон, и Эммануэля Макрона. И вот сидит французский президент, который знает, что российские военнослужащие взламывали его почту, и улыбается. Он сидит рядом с Путиным, который командовал теми ГРУшниками, которые туда вламывались.

То есть вот это лицемерие было бы единственным фоном чемпионата мира, если бы не было каких-то политических акций. А вот кроме акции Pussy Riot, собственно, я каких-то более-менее громких акций не заметил. Хорошо или плохо она получилась, но это единственное выражение протеста и попытка привести людей, которые восторгаются всем происходящим, в протрезвленное состояние. В принципе, мне очень понравилось.

Владимир Кара-Мурза-старший: Когда была 15-летняя годовщина Конституции, вас милиционеры в форме выводили из зала Дворца съездов.

Роман Доброхотов: ФСОшники. Ну, это акция такого же рода. Здесь не так важно, что ты успеешь сказать, все более-менее понимают, что ты хочешь сказать. И все более-менее согласны. Но главное, чтобы кто-то это все-таки сделал, чтобы было ощущение высказанности, что есть люди, которые так считают. А потом уже реакция общества, когда ты видишь, что на следующий день тебе приходят тысячи писем в поддержку, когда ты видишь реакцию средств массовой информации, то ты ощущаешь, что на самом деле таких людей много. То же самое мы видим и после акции Pussy Riot. Я слышал, что есть какие-то люди, которые были ею недовольны, но в моем окружении таких людей не было. То есть была полная поддержка и солидарность с этой позицией.

Другое дело, что это не отменяет того факта, что люди имеют право наслаждаться футболом как спортом. Но, мне кажется, огромному количеству людей было приятно, что лицемерие политическое было прервано этой замечательной акцией, что была высказана накипевшая позиция о том, что в России все не так здорово, как показано на экране телевизора.