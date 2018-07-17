Фотофакт: Сын Грабовского встретил мальчика, который вывел на поле Льориса перед финалом ЧМ 17.07.2018, 10:45

Самая добрая история лета.

Минский аэропорт встретил пасмурной погодой и Джаггером. Джаггер – имя сына Михаила Грабовского. Хоккеист продолжает оправляться от злополучного сотрясения в Минске, а семья не бросает отца, пишет tribuna.com.

– Папа тоже в детстве играл в футбол, – начинает Джаггер. – Я сейчас играю и в хоккей, и в футбол – правда, в хоккее тренировки весной закончились. Но все равно мне больше нравится футбол. Папа становиться хоккеистом не заставляет. Мне нравится футбол, и он тоже хочет, чтобы я стал футболистом.

Джаггер Грабовский – второй справа

Джаггер приехал вместе с другими ребятами из школы минского «Динамо», чтобы встретить Арсения Муху. Это 10-летний школьник, который вышел вместе с вратарем сборной Франции Уго Льорисом на газон «Лужников» на финал ЧМ-2018 в рамках проекта McDonald’s Player Еscort.

В Минск мальчик вернулся в понедельник. В руках он держал двух талисманов ЧМ-2018. Первым делом Арсений подарил одного из Забивак сестре. Сначала волка подарили мальчику в Минске перед вылетом – сделал это Рональд макДональд прямо под объявление капитана экипажа. Второй Забивака достался Арсению уже в Москве, на мастер-классе по футбольному фристайлу.

Отец Андрей рассказал, что помимо самого матча для ребят организовали насыщенную программу.

– Водили на экскурсии, были в ресторане национальной украинской кухни. В Коломенском парке посетили дворец царя Алексея Михайловича. Прогулялись по Москве-реке на катере, ходили в McDonald’s. Что тебе, Арсений, больше всего понравилось?

– Что победила Франция и было много голов! И мастер-класс классный, – уверенно ответил ребенок.

Заметно, что эмоции у Арсения еще до конца не улеглись, хотя мальчик пытается это скрывать.

– Честно говоря, я ни капельки не волновался, – утверждает школьник. – Перед финалом у нас были репетиции. Мы два раза выходили на поле с волонтерами, слушали гимны Хорватии и Франции. На сам матч мою коляску выкатывал Уго Льорис. Конечно, пообщаться не удалось: футболист настраивался на игру. Но мне очень понравилось, потому что на этом чемпионате мира я болел за три команды – Россию, Аргентину и Францию. В финал вышли именно французы – и болеть за них прямо на стадионе – просто круто.

Финальный матч Арсений смотрел с трибуны вместе с отцом. Его места были на 40-м ряду в районе линии ворот, которые защищал в первом тайме как раз Льорис.

Грабовский-младший и партнеры тепло поприветствовали Арсения. Это была чистая детская радость без примеси зависти. Хотя наверняка каждый из этих ребят, включая Джаггера, тоже хотел посмотреть финал чемпионата мира на стадионе.

– На чемпионате мира мы с папой болели за Францию, – говорит Джаггер. – А еще – за Хорватию, когда она играла против России. А потом – снова за Францию.

Наверняка многие в мире поддерживали Хорватию и расстроились с финальным свистком. Но точно не Арсений и Джаггер. В тот вечер они болели за одну команду, и она победила. Что еще нужно, чтобы полюбить футбол навсегда?