Армения добивается прекращения поставок белорусских «Полонезов» в Баку 1 17.07.2018, 10:46

Вопрос обсуждается на всех уровнях, начиная с Никола Пашиняна.

Армения намерена добиться того, чтобы официальный Минск перестал продавать Азербайджану оружие. При этом Ереван не исключает возможность того, что сам заинтересуется покупкой белорусского вооружения. Об этом журналистам в Ереване сообщил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян, сообщает tut.by.

«Мы ожидаем, что Беларусь больше не будет продавать оружие Азербайджану. Мы не хотим, чтобы оружие, которое продает Беларусь, оказалось в руках Азербайджана, у которого военные планы — вплоть до того, чтобы оказаться в Ереване», — заявил Григорян.

Секретарь Совета национальной безопасности Армении отметил, что практически весь состав нового правительства работает в этом направлении.

«И премьер-министр Никол Пашинян, и глава МИД, и я, все наши государственные чиновники со своими белорусскими коллегами обсуждают этот вопрос. И спустя время мы, надеюсь, к этому придем — в наших долгосрочных планах добиться того, чтобы Минск перестал продавать оружие Баку», — добавил Григорян.

Секретарь Совета национальной безопасности Армении также сообщил, что не исключена и вероятность того, что Ереван заинтересуется покупкой вооружения у Минска.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что Азербайджан заинтересовался покупкой «Полонезов». По первому контракту Минск должен был поставить Баку десять комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т.д.). Военные аналитики рассматривали этот контракт как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению». 11 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев осмотрел поступившие на вооружение белорусские «Полонезы».

В Армении выразили недоумение поступком Минска. Армения и Беларусь, в отличие от Азербайджана, являются союзниками по ОДКБ — военной организации, созданной на постсоветском пространстве.

«Это нелогично, учитывая дружественные и союзнические отношения между Арменией и Беларусью», — отметил замглавы МИД Армении Рубен Рубинян.

Продажа «Полонезов» Азербайджану, с которым у Армении напряженные отношения из-за Нагорного Карабаха, может привести к обострению ситуации в регионе, не исключил он.