Встретились «два одиночества» 3 17.07.2018, 10:49

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Cаммит Хельсинки стал темой для новой карикатуры Сергея Елкина.

Пользователей интернета позабавила карикатура известного российского художника Сергея Елкина о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет «Апостроф».

Соответствующий рисунок размещен на его странице в Facebook.

Так, на карикатуре изображены лидеры государств, сидящие в лужах, надпись возле которых гласит "Изоляция". При этом они тянут друг к другу руки.

"Вот и встретились два одиночества", "Мировой пожар раздувают", "Это они в нефти?", "Три раза перекрестился, бульк в котел и там сварился!", "Кима, третьего друга, не хватает", "Грешники пытаются замедлить свое падение, утопив друг друга", - пишут в интернете.