В Беларуси начали создавать электронную базу «тунеядцев»8
- 17.07.2018, 10:52
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Система начнет работать уже с сентября.
На сайте Министерства труда появилась программа, с помощью которой чиновники будут искать незанятых в экономике граждан, пишет «Салiдарнасць».
С помощью программы, разработанной по заказу министерства, белорусские госорганы и коммерческие организации с сентября будут передавать информацию о своих сотрудниках.
В частности, государству нужно будет передать имена занятых работников, их паспортные данные, а также информацию о месте регистрации.
В течение трех месяцев Минтруда рассчитывает таким образом создать список белорусов, занятых в экономике. Вероятнее всего, не попавшие в список граждане будут автоматически считаться не занятыми, то есть, теоретически относящимися к категории «тунеядцев».
Напомним, Лукашенко поручил чиновников создать базу незанятых в экономике белорусов в рамках обновленного декрета против «тунеядцев». Предполагается, что люди, которые не задействованы в экономике, будут в полном объеме оплачивать предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.