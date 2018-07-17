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В Беларуси начали создавать электронную базу «тунеядцев»

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  • 17.07.2018, 10:52
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Фото: «Еврорадио»

Система начнет работать уже с сентября.

На сайте Министерства труда появилась программа, с помощью которой чиновники будут искать незанятых в экономике граждан, пишет «Салiдарнасць».

С помощью программы, разработанной по заказу министерства, белорусские госорганы и коммерческие организации с сентября будут передавать информацию о своих сотрудниках.

В частности, государству нужно будет передать имена занятых работников, их паспортные данные, а также информацию о месте регистрации.

В течение трех месяцев Минтруда рассчитывает таким образом создать список белорусов, занятых в экономике. Вероятнее всего, не попавшие в список граждане будут автоматически считаться не занятыми, то есть, теоретически относящимися к категории «тунеядцев».

Напомним, Лукашенко поручил чиновников создать базу незанятых в экономике белорусов в рамках обновленного декрета против «тунеядцев». Предполагается, что люди, которые не задействованы в экономике, будут в полном объеме оплачивать предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.


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