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Флойд Мейвезер стал самой высокооплачиваемой знаменитостью мира

  • 17.07.2018, 11:07
Флойд Мейвезер-младший
Фото: USA Today

Месси и Роналду вошли в десятку.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вошли в список десяти самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по версии издания Forbes, пишет «Трибуна».

Лидером рейтинга стал боксер Флойд Мейвезер-младший.

Источником его дохода стал бой с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, принесший ему 275 миллионов долларов.

Топ самых высокооплачиваемых знаменитостей мира выглядит так:


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