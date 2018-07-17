Флойд Мейвезер стал самой высокооплачиваемой знаменитостью мира
- 17.07.2018, 11:07
Месси и Роналду вошли в десятку.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вошли в список десяти самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по версии издания Forbes, пишет «Трибуна».
Лидером рейтинга стал боксер Флойд Мейвезер-младший.
Источником его дохода стал бой с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, принесший ему 275 миллионов долларов.
Топ самых высокооплачиваемых знаменитостей мира выглядит так: