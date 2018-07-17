Флойд Мейвезер стал самой высокооплачиваемой знаменитостью мира 17.07.2018, 11:07

Флойд Мейвезер-младший

Фото: USA Today

Месси и Роналду вошли в десятку.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вошли в список десяти самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по версии издания Forbes, пишет «Трибуна».

Лидером рейтинга стал боксер Флойд Мейвезер-младший.

Источником его дохода стал бой с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, принесший ему 275 миллионов долларов.

Топ самых высокооплачиваемых знаменитостей мира выглядит так: