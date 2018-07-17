Названы семь наиболее полезных алкогольных напитков 5 17.07.2018, 11:11

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Самое важное — это соблюдать меру.

Алкогольные напитки не только сопровождают наши празднования, но и обладают полезными свойствами для организма, например, они снабжают нас витаминами и антиоксидантами, пишет vinnyiturpriorat.com .

Если вы будете соблюдать норму и пить алкоголь во время встреч или в жаркую погоду, очень важно, чтобы вы умели подобрать подходящий вашему здоровью алкогольный напиток. Поэтому исследователи предлагают нам рейтинг самых полезных для здоровья алкогольных напитков.

1. Красное вино. Согласно исследованию Технологического института в Массачусеттсе, этот напиток активирует ген, который противостоит образованию новых жировых клеток, так что красное вино способствует сокращению телесного жира и замедляет процесс преждевременного старения.

2. Пиво. Это один из самых здоровых напитков. По выводам Испанской ассоциации по диете и продовольственным наукам (SEDCA), пиво богато содержанием воды, минеральных солей, фосфора, магния, а также витаминов группы В. Поэтому оно обладает антибиотическими, противомикробными и противогрибковыми свойствами.

3. Мичелада. В этом напитке сок лимона дополняет положительные свойства пива, потому что помимо снижения риска сердечного приступа и диабета, этот коктейль содержит витамин С и антиоксиданты.

4. Сангрия. В нем сочетаются полезные свойства красного вина с витаминами и минералами, содержащимися в свежих фруктах.

5. Белое вино. По результатам исследования Католического университета в Чили, потребление красного вина снижает артериальное давления и повышает уровень полезного холестерина (HDL).

6. Шампанское. Одно из исследования Университета Рединга отмечает, что бокал шампанского трижды в неделю улучшает память и снижает развитие таких нервных расстройств как слабоумие и болезнь альцгеймера.

7. Виски. Это один из самых низкокалорийных напитков, а несколько разных исследований в США пришли к заключению, что виски может предупреждать развитие рака и слабоумия, т.к. содержит эллаговую кислоту.

Самое важдное — это соблюдать меру при потреблении алкоголя, не более 1-2 бокалов, чтобы не перейти разумные границы, когда полезный для здоровья напиток превращается в опасный.

Кроме этого, помните, что смеси алкоголя с лимонадами и соками содержат больше калорий, так что лучше научиться наслаждаться только полезными свойствами алкоголя.