«Игра на тоненького»: перекупщик рассказал об авто на белорусском учете из России 1 17.07.2018, 11:24

Схем обмана покупателей машин на самом деле много.

"После выхода материала о том, как чуть не купили машину с "мутной" историей, в комментариях начали писать, что схем обмана покупателей на самом деле много. И мы об этом знаем. Но верим в следующее: даже если "сдать" одного продавца милиции (которая не факт что возьмется за дело, пока не будет совершено преступление, ведь отсутствие VIN-номера само по себе не преступление), на его месте появятся еще двое. Этого явно недостаточно. А вот покупатели, которые знают, как отличить честного продавца от мошенника, смогут свести к минимуму количество последних.

Поэтому мы попросили модераторов нашей базы, чтобы они перед удалением сбрасывали нам все подозрительные объявления. И начали методично прозванивать или писать продавцам. В ближайшее время на реальных примерах постараемся рассказать обо всех возможных вариантах, когда покупатель рискует остаться в дураках. Сегодня поговорим о машинах на белорусском учете, но из России", - пишут журналисты abw.by.

Популярная тема сходит на нет, но…

Еще совсем недавно среди белорусских перекупщиков была популярна тема покупки автомобиля, который стоит на учете в Беларуси, однако физически находится на территории России. Собственник машины обычно находится в нашей стране, а на авто ездит гражданин РФ, который приобрел автомобиль, чтобы не тратить время на оформление или с целью сэкономить свои деньги на "письмах счастья".

Как правило, такие автомобили на российском рынке дешевле, а значит, на этом можно заработать. А если стоит задача не перепродать машину, а приобрести ее для себя, то и неплохо сэкономить. Но при покупке такого автомобиля существует множество нюансов. Как проверить "чистоту" автомобиля, как найти реального собственника в Республике Беларусь? И самое главное - как договориться с собственником о снятии авто с учета для дальнейшего переоформления на себя?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы связались с Максимом, который занимается перепродажей таких автомобилей уже давно.

- Скажи, тема популярна до сих пор?

- Вообще актуальность такой схемы постепенно угасает, настоящих белорусских автомобилей осталось очень мало. Настоящих объявлений может быть два в месяц, иногда даже одна машина в два месяца. Если настраиваться на конкретную модель, то найти что-то вообще практически нереально. Отыскать автомобиль может только тот, кому все равно на марку и модель.

- А россияне покупают такие автомобили?

- Если честно, россияне между собой их не особо хотят продавать. Со 100-процентной уверенностью сказать не могу, но если даже какую-то машину проморгал когда-то, то, уточнив у продавца, кто же ее забрал, наверняка получишь ответ, что это были белорусы.

- В низкой цене авто есть какой-то подвох?

- Вообще, если машина настоящая, продавец до последнего будет держать цену. Бывало, правда, что в процессе общения с продавцом удавалось сбить стоимость. У меня сейчас стоит BMW. Изначально его цена была, по-моему, 190.000, а по факту через месяц общения я купил его за 100.000.

- Какие машины пользовались особой популярностью?

- Из практики могу сказать, что больше всего покупал BMW примерно начала 2000-х, но они в основном уезжали во время новой растаможки, то есть в конце 2010-го - начале 2011-го. В основном это были "тройки" или "пятерки". Но "пятерки" уже мне были менее интересны, потому что у нас они продавались хуже.

"А если вы потом скажете, что не в курсе, откуда машина и кто мы такие?"

Еще до разговора с Максимом мы нашли в нашей базе объявлений автомобиль с белорусской регистрацией на территории РФ: Peugeot 406 1999 года выпуска, заявленный пробег - 271.000 км, объемом двигателя - 2 литра.

Стоимость - всего 2000$, хотя средняя цена на Peugeot 406 этого года выпуска по статистике объявлений на ABW.BY на 1000$ выше.

В объявлении было сказано, что машина в хорошем техническом состоянии, а низкая цена обусловлена тем, что имеются нюансы по кузову. Масло менялось каждые 8000 км, а самое главное - автомобиль находится в Москве, его не собираются везти в Беларусь.

Мы узнали у продавца основную информацию по машине. Выяснилось, что в автомобиле не работает "ручник", а все остальное, не считая нюансов по кузову, указанных в объявлении, в рабочем состоянии.

Также уточнили, что собственник авто живет в Минске и в любой удобный для нас день готов снять ее с учета, а при покупке продавец свяжет нас с ним напрямую.

Естественно, мы решили позвонить собственнику и лично поговорить с ним. Им оказалась женщина, которая подтвердила, что она действительно собственник и что ей не составит труда сходить с нами в ГАИ, чтобы снять автомобиль с учета:

- Да, конечно без проблем. Только у меня выходные дни - понедельник и вторник, поэтому можем с вами сходить только во вторник. Покупайте машину, выбирайте любой вторник и набирайте меня.

- Нам надо, получается, просто отдать деньги человеку в Москве и ехать на этой машине в Беларусь?

- Получается, да.

- А если вы потом скажете, что не в курсе, откуда машина и кто мы такие?

- Да вы что, оно мне надо?! Мы же с нашим другом (продавцом) разговаривали только пару дней назад, мне эта машина мешает. Сама хочу снять ее с учета…

"Бывает, что и "номера" там перебиты"

Мы поинтересовались у Максима, что он делал в подобных ситуациях:

- Обычно я старался находить собственника сам. Потому что тот человек, который разместил объявление, может дать вам абсолютно любой номер: друга, соседа. Лучше находить эти контакты самому. Хотя в любом случае это огромный риск, так как никто не может дать гарантии, что вы связались именно с собственником. А если вы и нашли собственника, далеко не факт, что потом он захочет снимать этот автомобиль с учета. Нужно понимать, что это игра на тоненького. Бывает, что и "номера" там перебиты. Или машина с ограничением права продажи. Было такое, что за хозяином автомобиля "висел" долг, а так как машина была в собственности, то ее запрещено было снимать с учета. Он говорил, что все оплатит, а по факту потом: "Денег нет, чуть позже". Ну и все в таком духе.