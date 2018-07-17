«Где вы раньше видели, чтобы буханка хлеба стоила 17 тысяч?» 4 17.07.2018, 11:38

Жители Барановичей рассказали, что думают через два года после деноминации.

С момента, когда белорусские миллионы и тысячи превратились в рубли и копейки, прошло два года. Деноминация анонсировалась как «чисто техническая процедура», которая никак не повлияет на жизнь белорусов, пишет intex-press.by.

Данные официальной статистики по инфляции это «подтверждают». Вот только многие горожане, переводя цены на старые деньги, чувствуют себя обманутыми.

1 июля 2016 года в карманах белорусов зазвенели копейки, а ценники с шестью нулями стали историей. Накануне деноминации многие высказывали опасение, что, как только уберут нули, цены поползут вверх. Однако и эксперты-экономисты, и руководство Нацбанка старались успокоить население, уверяя, что «никакого разгула инфляции» не будет.

«Где вы раньше видели, чтобы буханка хлеба стоила 15–17 тысяч?»

Большинство белорусов за два года к новым деньгам, конечно, привыкли. Куда деваться? Даже те, кого раздражает звон мелочи, приспособились к новым условиям.

– Я перешел на безналичный расчет. Это удобнее, чем шуршать бумагой и греметь монетами, – рассказал житель Барановичей Виталий.

Но некоторые, видя в магазине ценники, по-прежнему переводят указанную сумму в тысячи. И не потому, что к новым деньгам привыкнуть не могут. Скорее, не могут примириться с ценами, которые после этого пересчета получаются.

– До сих пор перевожу цены на старые деньги и каждый раз ловлю себя на мысли, что нас надурили. На рынке видела пол-литровый пластиковый стакан земляники за 100 тысяч старыми. Сто тысяч! За стакан земляники! Да за такие деньги эта ягода должна лечить все болезни и сращивать переломы, а не съел и забыл, – не скрывает возмущения горожанка Наталья.

Это чувство обмана испытывают многие. И в том, что жизнь по ощущениям стала дороже, винят именно деноминацию.

– Иногда за «упаковку» развесного печенья, которая в ладонь помещается, нужно отдать 3 рубля. 30 тысяч за пару печенек! А где вы раньше видели, чтобы буханка хлеба стоила 15–17 тысяч? А сейчас видишь – рубль с копейками – и вроде ничего, недорого. Получается, что деноминацией хотели все упростить, ведь меньшие деньги действительно легче считать. А на самом деле сыграли с народом злую шутку, просто обманув всех, – уверена жительница города Татьяна.

Статистика: цены росли рекордно медленно

Официальная статистика утверждает, что на самом деле за последние два года цены росли «рекордно медленно». К примеру, в мае 2018 года по отношению к маю 2017-го цены выросли меньше, чем на 5%.

Между тем, если брать отдельные позиции товаров, то цены на некоторые продукты и непродовольственные товары даже в сводках официальной статистики выросли.

Взять тот же любимый белорусами картофель. После деноминации ценник на него, даже по официальным данным, вырос почти вдвое. И это средняя цена. А если учесть, что реально в магазинах кило молодого картофеля стоит не 63 копейки, как сообщают данные Белстата, а около 90 копеек «на скидке», то рост может оказаться еще выше. Сильно подорожали и молочные продукты. Цена за пакет молока за два года выросла почти на 30%.

Заметен сильный рост цен и на некоторые непродовольственные товары. Особенно видно это на мелочах. Взять коробок спичек. За два года он подорожал всего на копейку. Мелочь, казалось бы. А если перевести в проценты, то так не кажется – плюс 25% к цене по сравнению с маем 2016 года.