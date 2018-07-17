Глава разведки США настаивает на вмешательстве РФ в американские выборы 17.07.2018, 11:35

Чиновник сказал, что заявление не согласовывалось с Белым домом.

Разведка США дала "четкую" оценку российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года, описав действия РФ как "постоянные, всеобъемлющие усилия по подрыву демократии".

Об этом говорится в заявлении директора Национальной разведки США Дэна Коатса, сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"Роль разведывательного сообщества заключается в том, чтобы обеспечить лучшую информацию и фактические оценки для президента и политиков. Мы четко высказались относительно наших оценок вмешательства России в выборы 2016 года и ее постоянных, всеобъемлющих усилий, направленных на подрыв нашей демократии, и мы будем продолжать предоставлять объективные разведданные для поддержки нашей национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Высокопоставленный представитель разведки заявил, что Коатс принял решение выпустить заявление после внутренних переговоров сегодня утром.

Он сказал, что Коатс и его команда получили "выбор" после того, как они услышали комментарии Трампа (на пресс-конференции с Путиным, - ред.), и решили выступить с публичным заявлением от имени Коатса, которое поддерживает оценку разведслужб.

Чиновник сказал, что заявление не согласовывалось с Белым домом.

Напомним, Трамп на пресс-конференции с Путиным не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.