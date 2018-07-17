Отток валюты из белорусских банков ускорился 5 17.07.2018, 11:56

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Белорусы забирают вклады.

По данным Национального банка РБ, в июне физические лица забрали из белорусских коммерческих банков примерно в 2 раза меньше средств в иностранной валюте, чем в мае, однако юридические лица сократили свои депозиты в банках после небольшого увеличения в мае, сообщает select.by.

При этом физические лица увеличили свои переводные депозиты в иностранной валюте, то есть, в основном, средства на карточках, на 34,8 млн. долларов (4%) — до 910,6 млн. долларов. А величина их непереводных депозитов снизилась на 72,3 млн. долларов (1,1%) и составила на 1 июля 2018 года 6 248,3 млн. долларов.

В результате объем средств населения в иностранной валюте в белорусских банках за месяц уменьшился на 37,4 млн. долларов (0,5%) после снижения в мае на 77,9 млн. долларов, и составил 7 159 млн. долларов. С начала года физические лица сократили величину своих валютных сбережений в банках на 227,9 млн. долларов.

Средства юридических лиц в иностранной валюте за июнь снизились на 75,8 млн. долларов (2%) — до 3 749,2 млн. долларов. Это было вызвано сокращением величины их непереводных вкладов на 92,8 млн. долларов (4,3%) — до 2 090,2 млн. долларов. В то же время, переводные валютные депозиты юридических лиц выросли на 17 млн. долларов (1%) и достигли 1 659 млн. долларов. Величина средств предприятий в белорусских банках за первое полугодие текущего года снизилась на 580,4 млн. долларов.

Стоимость ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в июне сократилась по сравнению с маем на 44 млн. долларов (3,8%) — до 1 106,6 млн. долларов. За январь—июнь текущего года данный параметр снизился на 174,5 млн. долларов.

Но стоимость депозитов в драгоценных металлах в июне увеличилась на 10,7 млн. долларов (10,2%) и достигла 115,2 млн. долларов. Данная стоимость за полугодие выросла на 45,2 млн. долларов. Это позволяет предположить, что клиенты банков наращивают свои сбережения в драгоценных металлах, возможно, страхуясь от возможного финансового кризиса.

Величина валютных средств населения и предприятий в белорусских банках в рублевом выражении в июне сократилась, поэтому денежная масса в широком определении (М3), в которую входят средства как в рублях, так и в валюте, выросла в июне по сравнению с маем всего на 277,8 млн. рублей (0,7%) — до 39 149 млн. рублей.