Игорь Комлик: Лично я к защите подготовлен 2 17.07.2018, 12:14

Игорь Комлик

Суд над лидерами профсоюза РЭП начнется уже 30 июля.

"Сегодня пришла повестка из суда Советского района Минска, в которой указано, что на первое заседание в суд нужно явиться 30 июля", - рассказал сайту palitviazni.info бухгалтер независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик.

Напомним, что Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича по ч.2 ст.243 уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере») . 2 октября 2017 года Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Лидерам профсоюза РЭП грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.

18 июня прокуратура передала "дело профсоюзов" в суд Советского района Минска.

"Лично я к суду морально подготовлен, хотя, естественно, трудно делать какие-то прогнозы, - говорит Игорь Комлик. - Мы же видим, как власть относится к оппонентам в своих оценках. Когда я попытался привлечь к ответственности тех, кто на Интернет-ресурсах пишет обо мне разную ложь, то найти виновных не удалось. Таким образом, одним можно спокойно нарушать закон, а тех, кто его придерживается, можно при желании с легкостью сделать преступниками. У меня нет сомнений, что это дело политического характера, а значит и решение будет политическим. Примем его таким, каким оно будет".