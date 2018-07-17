Резонансное заявление Трампа: сблизятся ли США и Россия

Резонансное заявление Трампа: сблизятся ли США и Россия3
- Олег Белоколос
- 17.07.2018, 12:18
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Несколько главных факторов, влияющих на американо-российские отношения.
В классической дипломатии существует термин "rapprochement", что может означать налаживание отношений между двумя государствами после предварительного ухудшения или сближения позиций по ряду вопросов.
Очевидно, именно такое сближение имел в виду Дональд Трамп, когда вчера после встречи с Владимиром Путиным в столице Финляндии говорил о возможных положительных изменениях в американо-российских отношениях.
Однако, в контексте этого довольно неожиданного заявления президента США, уже вызвавшего резонанс в мире, очевидно можно выделить несколько главных факторов, влияющих сегодня (и в будущем) на американо-российские отношения:
- недоверие значительной части американского истеблишмента к Москве. Потеря перспективной заинтересованности американского бизнеса на российском рынке;
- наглое вмешательство России в последние президентские выборы в США;
- антироссийские американские санкции, несмотря на кажущееся равнодушие Кремля, вызывают у него большое раздражение;
- глубоко укоренившийся антиамериканизм российского руководства, так называемых "силовиков" и общества в целом, значительно усилился в последние годы в результате мощной и системной государственной пропаганды.
Итак, как и прогнозировалось, конца света вчера в Хельсинки не произошло, но и длительное американо-российское сближение также вряд ли реально.
Очевидно, на фоне вышеизложенного, пока возможны только некоторые ситуативные двусторонние американо-российские договоренности по ряду вопросов, действительно представляющих взаимный интерес.
Олег Белоколос, "Обозреватель"