Как слетать из Минска в Барселону и обратно за 130 евро 2 17.07.2018, 12:33

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Испанский лоукостер запустил распродажу авиабилетов по Европе.

Citydog.by вновь рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Минск – Барселона – Минск за 130 евро (или за 150)

Это предложение от туристической компании SMOK Travel – и работает оно для всех за 150 евро, а для подписчиков vandrouki.by – за 130 евро. Лететь нужно будет самолетом Belavia, а в цену включены ручная кладь, багаж и питание на борту.

Улететь можно 18, 20 и 27 июля. Вернуться – 28 июля, 4 и 7 августа соответственно. Если будете покупать по телефону – скажите в трубку «Вандроўкі».

Но по Европе можно и дешевле

Испанский лоукостер Volotea запустил распродажу авиабилетов по Европе. Билеты стоят от 5 евро, но таких вариантов всего ничего, из Турина в Лампедузу 20 октября. Намного больше вариантов за 9 евро, что тоже очень приятно. Летать так дешево можно в сентябре-октябре по Франции, Италии, Албании, Хорватии, Чехии, Греции и Португалии. Только туда еще придется добраться!

Из Украины в Европу со скидкой 60%

Украинская авиакомпания МАУ тоже (начала https://www.flyuia.com/ua/en/welcome?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=link_home&admitad_uid=a79506cde98cd40770b326f1bcffcaac) официальную распродажу – билеты в Европу и некоторые города Украины со скидкой 60% (еще есть несколько вариантов полетов в Азию). Купить акционные билеты можно до 31 июля, но лучше не откладывать на потом, потому что не факт, что они останутся. Еще, конечно, не факт, что в последний момент МАУ не отменит ваш рейс, но кто не рискует, тот не летает из Киева во Львов за 25 евро.