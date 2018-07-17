Не стало руководителя хора «Уния» Кирилла Насаева 3 17.07.2018, 12:40

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Хормейстеру и музыковеду было 57 лет.

Последние годы Кирилл Басаев тяжело болел, сообщает «Радыё Свабода». Он был замечательным хормейстером, а зарабатывал на жизнь как строитель. Такая эпоха.

Белорусский хормейстер, музыколог и педагог Кирилл Насаев — создатель знаковых проектов «Музыка Литвы и Короны», «Музыка белорусских храмов», «Беларускія маршы й песні. Лірыка змагання».

Мужской хор «Уния» возник в начале 1990-х. Православные, католики, униаты, протестанты собрались с одной целью — чтобы петь белорусские храмовые песни.

Кирилл родился в семье военного инженера, но с детства увлекался музыкой — мать была учительницей музыки. Пел в хоре мальчиков при консерватории, а потом поступил и в консерваторию. Военную службу Насаев проходил в ансамбле песни и пляски Краснознаменного Белорусского военного округа, собирал белорусские песни на патриотическую тематику.

В 1993 году подготовил по просьбе руководителя ансамбля песни и пляски «Пагоню» и «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Через несколько лет записал альбом «Беларускія маршы й песні. Лірыка змагання». В альбоме собраны исторические песни и авторские произведения XX века — «Не пагаснуць зоркі ў небе», «Пагоня», «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» и другие.

Хор «Уния» стал победителем на первом фестивале духовной музыки «Магутны Божа» в 1993 году.

С детским хором создал проект «Простыя слова» на стихи Михала Анемподистова.

А это реквием «Спіце ўсе тыя, што праўды на свеце шукалі» на стихи Янки Купалы: