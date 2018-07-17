Какие б/у авто выгоднее всего пригонять из Европы 2 17.07.2018, 13:08

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Фото: National Motor Museum/Heritage Images/Hulton Archive

Подсказка от немецких финансистов.

Покупка старого авто – возрастом 30 лет и старше – является выгодной инвестицией денежных средств. Конечно, если это экземпляр в хорошем состоянии или редкая модель (А лучше и то, и другое) Как рассказали изданию Bloomberg немецкие финансисты, такие машины могут быть выгоднее даже коллекционных вин и шедевров искусства, поэтому они настоятельно советуют их покупать, пишет autonews.ua.

Для понимания, автомобили марок Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche, выпущенные до 1988 года, за последние тринадцать лет подорожали в 4-8 раз. При этом рекордсменом в этом вопросе стал Porsche 911 – он прибавил в цене почти в 9 раз (на 683%).

«Классические автомобили могут быть хорошей инвестицией, если вы покупаете правильный автомобиль в нужное время и по правильной цене», – говорит Фрэнк Вилк, управляющий директор обозревателя классического автомобильного рынка Classic-Analytics.

Важно заметить, что с 2005 года в Германии работает отдельный реестр по классическим авто. С того момента он подорожал в 4 раза, превзойдя 204-процентный рост основного фондового индекса Германии DAX с 2005 по 2018 годы.

Таким образом, если вы подумываете о покупке б/у авто из Европы да и не только, стоит рассмотреть варианты машин 1970-1980-х годов выпуска, которые сейчас стоят (сравнительно) недорого. Есть большая вероятность того, что 5 лет они могут принести целое состояние – главное, должное хранение. Хотя есть одно “но”: эксперты советуют, что лучше всего покупать авто, которое стоит не менее 100 тыс. евро. Плюс нужно проявлять повышенное внимание: среди таких авто нередко попадаются подделки, когда из одного олд-таймера делают два, разбавляя новыми деталями.