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ЕС и Япония подписали крупнейшее торговое соглашение

  • 17.07.2018, 13:18
Фото: @EU_Commission

Cоглашения призвано стать ответом на торговую политику США.

Европейский союз и Япония подписали соглашение об экономическом партнерстве. Это – крупнйшее торговое соглашение между двумя сторонами, пишет «Европейская правда».

Церемония подписания состоялась в Токио. От европейской стороны на церемонии присутствовали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск, с японской - премьер-министр Синдзо Абэ.

"Вместе ЕС и Япония составляют почти треть мирового ВВП. Соглашение об экономическом партнерстве ЕС-Япония - крупнейшее по которому Евросоюз вел переговоры. Оно создает зону открытой торговли, охватывающую более 600 млн людей ", - отметили в Еврокомиссии.

"С подписанием Соглашения об экономическом партнерстве с Японией мы делаем заявление о будущем свободной и честной торговли. Это соглашение ставит во главу угла справедливость и ценности. В протекционизме нет защиты - и нет единства, где существует односторонность ", - сказал Юнкер.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сессилия Мальмстрем недавно заявила, что соглашение направит "сильный сигнал миру" против американского протекционизма.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе торговли ЕС, Россия и Китай являются врагами Соединенных Штатов.

Как известно, США ввели пошлины на сталь и алюминий из ряда стран мира, в том числе и ЕС. В ответ Евросоюз обложил пошлиной ряд американских товаров.


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