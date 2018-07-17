ЕС и Япония подписали крупнейшее торговое соглашение 17.07.2018, 13:18

Фото: @EU_Commission

Cоглашения призвано стать ответом на торговую политику США.

Европейский союз и Япония подписали соглашение об экономическом партнерстве. Это – крупнйшее торговое соглашение между двумя сторонами, пишет «Европейская правда».

Церемония подписания состоялась в Токио. От европейской стороны на церемонии присутствовали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск, с японской - премьер-министр Синдзо Абэ.

Together, the EU and Japan account for almost a third of global GDP.

The #EUJapan Economic Partnership Agreement is the biggest ever negotiated by the European Union. It creates an open trade zone covering over 600 million people. See our factsheet ↓ #EUtrade pic.twitter.com/PXLWwBtmHY — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 17 июля 2018 г.

"Вместе ЕС и Япония составляют почти треть мирового ВВП. Соглашение об экономическом партнерстве ЕС-Япония - крупнейшее по которому Евросоюз вел переговоры. Оно создает зону открытой торговли, охватывающую более 600 млн людей ", - отметили в Еврокомиссии.

"С подписанием Соглашения об экономическом партнерстве с Японией мы делаем заявление о будущем свободной и честной торговли. Это соглашение ставит во главу угла справедливость и ценности. В протекционизме нет защиты - и нет единства, где существует односторонность ", - сказал Юнкер.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сессилия Мальмстрем недавно заявила, что соглашение направит "сильный сигнал миру" против американского протекционизма.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе торговли ЕС, Россия и Китай являются врагами Соединенных Штатов.

Как известно, США ввели пошлины на сталь и алюминий из ряда стран мира, в том числе и ЕС. В ответ Евросоюз обложил пошлиной ряд американских товаров.